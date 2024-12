Notte di fuoco in via Verdi continua la scia di incendi di auto

Notte di fuoco In via Giuseppe Verdi.Alle ore 3,30 una Opel Astra parcheggiata ha preso fuoco davanti il portone d'ingresso di una abitazione.In un primo momento ,raccontano i residenti dello stabile interessato, sentendo delle esplosioni abbiamo pensato a petardi, ma guardando fuori abbiamo visto un auto che si stava incendiando.Nel frattempo il fumo dal portone stava entrando in casa, ci siamo messi in sicurezza al secondo piano mentre la nostra bimba di 18 mesi piangeva disperata per lo spavento. Al telefono i vigili del fuoco avevano già consigliato la via di fuga nel caso la situazione precipitasse ulteriormente, un balcone non interessato dalla via delle fiamme.Attimi davvero di terrore per noi e per la nostra bimba.Solo l'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco allertati , ha scongiurato il peggio.Numerose telecamere di video sorveglianza presenti in zona che speriamo siano di supporto agli agenti del commissariato di Corato intervenuto per i rilievi del caso.