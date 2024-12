2 foto Auto rubate e incendiate, trovate le carcasse fra Bisceglie e Corato

Due auto date alle fiamme in campagna: sono risultate rubate. Ieri pomeriggio, una pattuglia dellaha trovato, in un fondo sulla strada provinciale 85, fra Bisceglie e Corato, due carcasse di altrettante auto distrutte dalle fiamme probabilmente per cancellare ogni traccia, forse di un crimine. Ma perché? Mistero.Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle ore 16.00 da parte degli agenti dell'istituto di sicurezza di Ruvo di Puglia impegnati nel consueto servizio di vigilanza campestre: le fiamme sono divampate attorno ad unae ad una, completamente distrutte. Nonostante l'intervento tempestivo inon hanno potuto far nulla. Sul luogo, sono accorsi i, i quali hanno supportato i caschi rossi deldurante i rilievi.Gli accertamenti condotti sulle carcasse da parte dei militari dellahanno permesso di accertare che le auto erano entrambe di provenienza furtiva: la prima è risultata rubata a Ruvo di Puglia, mentre sulla seconda sono in corso ulteriori verifiche, perché le fiamme hanno danneggiato anche le targhe e i telai. I mezzi, forse impiegati di recente in alcuni fatti di cronaca, sono stati sequestrati e affidati al deposito giudiziario, mentre sul caso continuano le indagini.Auto rubate, utilizzate per compiere qualche illecito e, infine, date alle fiamme? Può darsi, ma non si tratta dell'unica ipotesi su cui stanno lavorando i militari che sono alla ricerca di ogni elemento utile per le indagini. Non sarà una cosa semplice avere dei riscontri, un indizio. Ma si tratta comunque di un punto di partenza.