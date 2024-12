Incendio in una villa, un vigilantes allerta i soccorsi: paura a Corato

È una guardia particolare giurata dell'istituto di vigilanzadi Ruvo di Puglia, l'uomo che sabato ha salvato una villa residenziale alla periferia di Corato da un principio di incendio. L'agente ha notato del fumo uscire dal tetto e ha subito dato l'allarme: per fortuna, al momento del rogo, non c'era nessuno in casa.I fatti risalgono alla serata di sabato scorso, intorno alle ore 21.00, quando il vigilantes, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in via Torre Palomba, per caso «ha notato del fumo uscire dalla tettoia di una villa residenziale». L'uomo, a quel punto, «intuendo ci fosse un principio di incendio», ha deciso di agire, senza pensarci su due volte, e ha avvisato la centrale operativa del, attivando una squadra dei. Non solo: «Ho allertato i vicini e anche il titolare».Un vero e proprio gesto che non può e non deve passare inosservato da parte dell'uomo, ''l'angelo custode'' che stava passando di lì. Sul posto, in pochi minuti, è arrivato il personale delche ha domato le fiamme partite dalla canna fumaria dell'abitazione e che, in pochi istanti, avevano iniziato ad avvolgere il tetto in legno dell'intera villa. Per fortuna, l'abitazione era completamente vuota: nessuno, dunque, è rimasto ferito oppure intossicato dai vari fumi.Come già detto il rogo si è sprigionato dalla canna fumaria - si parla, infatti, di cause di natura accidentale -, senza alcuna conseguenza per gli occupanti. In quel momento la famiglia non era presente. Restano, invece, da quantificare i danni all'immobile: sarebbero stati più ingenti, senza il primo intervento del vigilantes.