Caro spesa, Coldiretti: «Conserve fai da te per i pugliesi»

«Col caro spesa e l'aumento dei prezzi di prodotti alimentari a causa dei fenomeni inflazionisti aggravati dalla guerra in Ucraina, in quasi una famiglia pugliese su cinque (19%) ci si mette al lavoro tra pentole e vasetti nella preparazione di conserve fai da te fatte per garantirsi un'alimentazione più genuina, naturale, 100% nazionale e ridurre gli sprechi di frutta e ortaggi» è quanto sottolineato dalla Coldiretti dopo un'indagine tenuta sul territorio.«È uno dei metodi adottati dai consumatori, col 51% che si trova costretto a risparmiare sulla spesa nel carrello a causa dell'incremento record dei prezzi trascinato dai rincari energetici e dagli effetti del conflitto russo-ucraino, che riduce il potere d'acquisto dei cittadini» ha aggiunto l'associazione.Poi i membri hanno concluso: «La preparazione delle conserve in casa secondo una tradizione del passato sembrava destinata a perdersi ed è invece tornata di grande attualità di fronte ai ripetuti scandali alimentari e all'esigenza di garantire la qualità e la naturalità dell'alimentazione».