Sarà Jonathan Bazzi e i suoi "Copri minori" ad aprire la quindicesima edizione della rassegna letteraria "Libri in scena" organizzata dalla libreria Sonicart B-Side, quest'anno in collaborazione con l'associazione Aps "Il sorriso di Antonio" e col patrocinio del Comune di Corato.Edito da Mondadori, il romanzo che sarà presentato al pubblico è già presente in tutte le classifiche di vendita. L'autore è stato finalista al premio Strega 2020 e ha ricevuto vari riconoscimenti, fra cui il Libro dell'anno di Fahrenheit-Radio3, il Bagutta Opera Prima, i premi Sila, Kihlgren e Pop.L'evento è in programma giovedì 23 giugno a partire dalle ore 19:30 nella libreria in corso Mazzini 8 (ingresso gratuito).