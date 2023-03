"Centro Servizi Per Le Famiglie di Corato", domani l'apertura del nuovo sportello

A pochi mesi dall'inizio del nuovo appalto gara di ambito territoriale dei comuni di Ruvo, Corato e Terlizzi, domani, 18 marzo 2023, verrà avviato presso il "CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE DI CORATO", in via Caracciolo, 106 lo sportello di orientamento al lavoro dedicato alla fruizione di vantaggi abitudinari del cittadino per l'inserimento nel mondo lavorativo.Lo sportello di orientamento al lavoro sarà dedicato allo sviluppo di un colloquio conoscitivo tra l'utente e l'addetto al servizio. Si svolgerà attraverso tre fasi: compilazione del bilancio competenze, redazione del curriculum vitae e sostegno attivo nella ricerca lavoro. Tutte attività molto interessanti per il comparto territoriale comunale a cui gli utenti della città potranno partecipare gratuitamente.L'utente si confronterà con diverse figure, tra cui: assistente sociale, educatrice e coordinatrice dei servizi, al fine di illustrare al meglio obiettivi e modi di utilizzo degli strumenti necessari presenti nel mondo del lavoro.«Comunichiamo cosi, l'inizio di questa meravigliosa iniziativa, che va nella direzione di aiutarci a dare qualità al territorio, ma rappresenta anche una speranza per il futuro, perché è il segno tangibile che c'è un mondo, che ha a cuore l'utenza del cittadino Dichiarano dal Centro servizi per le famiglie».Lo sportello sarà attivo secondo il seguente calendario:Corato, tutti i Sabato dalle 10:00 alle 12:00 (Via Caracciolo 106)Terlizzi, tutti i Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 (Viale dei Garofani snc)Ruvo, tutti i Martedì dalle 10:00 alle 12:00 (Via Martiri delle Foibe, 29)