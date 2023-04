Porta Futuro, inaugurato lo sportello di Viale Ettore Fieramosca

Corato ha la sua nuova porta sul futuro: avant'ieri infatti è stato inaugurato lo sportello di Porta Futuro, sito in viale Ettore Fieramosca. A fare gli onori di casa, oltre a sindaco e amministrazione, anche la presidentessa della Cooperativa Ecoservice, fruitrice di diritto dello spazio, Barbara Graziani.Attorno a questo luogo, tanto si è parlato per mesi, per via della diatriba con If In Apulia e con quello che una volta si chiamava Open Space. «Abbiamo dato ragione alle necessità della città, bisognava accelerare poiché c'era un finanziamento di €700000 in scadenza. Questo spazio aiuterà tante persone a trovare una collocazione nella società» dichiara l'assessore Luisa Addario.Ma come si sviluppa Porta Futuro? Lo sportello, attivo da lunedì 17 aprile, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 14:00 e avrà anche apertura pomeridiana il martedì e il giovedì. Al suo interno vi saranno un orientatore e tre addetti all'accoglienza, che saranno pronti ad accogliere coloro che sono alla ricerca di un impiego, ma non solo.Un fruitore del servizio, una volta allo sportello, potrà inserire il suo curriculum su una piattaforma legata a tutte le altre Porta Futuro dell'area metropolitana e potrà essere utile anche per le aziende che sono alla ricerca di una data posizione lavorativa. A differenza dell'ufficio di collocamento, che ha una funzione prettamente di aiuto (supporta cioè, tutti coloro che hanno difficoltà economico-sociali), Porta Futuro avrà al suo interno anche corsi in loco e selezione del personale. Il fruitore dunque sarà parte attiva della ricerca del suo lavoro.Inoltre Porta Lavoro può supportare giovani e meno giovani all'apertura di Partita IVA o avvio di Start-Up.