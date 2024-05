"Dai equilibrio al tuo respiro": si conclude il progetto a Corato

Si è giunti alla conclusione festosa e fervida delladel progetto ", che avrà luogo il giorno 24 maggio presso ildi. Progetto organizzato dall' Associazione Salute e Sicurezza o.d.v, dedicato ai ragazzi degli istituti secondari di secondo grado delle scuole di Corato e Ruvo, grazie allo storico partner Azienda Corgom - Wellenes Evolution, nella figura della fam. Scaringella.Sempre sinergicamente uniti e più motivati in questa ultima edizione dedicata alla prevenzione delle malattie cardio-respi- ratorie ed alla sensibilizzazione sui danni e rischi del fumo promuovendone competenze socio-comportamentali e relativa prevenzione attraverso attività sportiva e rieducazione al respiro. Come riferisce il presidente: " Conoscere i fattori di rischio associati all'iniziazione del fumo nei giovani é fondamentale per una progettazione di interventi di prevenzione specifica. L'ambito scolastico è il luogo ideale per promuovere la cultura del benessere.