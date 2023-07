In chiusura dell'anno sociale 2022-2023L'associazione di volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano celebra il suo 40esimo anno di attività concludendo l'anno sociale 2022-2023 con l'iniziativa "Il Panzerotto del Cuore".Un anno sociale intenso, quello dell'associazione di volontariato dedita al contrasto alla povertà e al sostegno alle fasce più bisognose, che ha visto i soci volontari e le volontarie del servizio mensa adoperarsi per garantire la massima attenzione ai propri utenti e, in particolar modo, la distribuzione giornaliera di un totale di ben 32.400 pasti caldi da asporto.Un risultato incredibile, reso possibile grazie all'impegno di tutti i soci che hanno donato il loro tempo e il loro cuore per permettere all'associazione di donarsi alla comunità bisognosa della città e alle tante famiglie in condizioni di disagio economico e sociale che confidano nel supporto del volontariato.Non da meno, la generosità dei tanti benefattori e delle aziende locali che contribuiscono al sostegno delle attività dell'associazione, dal servizio mensa all'ascolto, al supporto e accompagnamento al lavoro, all'approvvigionamento di indumenti e prodotti per l'igiene personale.Per ringraziare soci e sostenitori, il Centro Aperto Diamoci Una Mano invita tutta la cittadinanza a "Il Panzerotto del Cuore", il prossimo 10 luglio 2023, dalle ore 19:00, nella sede dell'associazione in via Gambara, 1 (Corato). La tradizionale panzerottata del CADUM, per festeggiare insieme la chiusura dell'anno sociale, sarà anche occasione per condividere un momento di convivialità e sostenere con generosità la realtà associativa del Centro Aperto Diamoci Una Mano, che si appresta ad una ristrutturazione dei suoi locali e alla programmazione del prossimo anno sociale.Da 40 anni al fianco degli invisibili, l'associazione opera nella consapevolezza della necessità di presenza e solidarietà da parte di tutti per poter essere dalla parte dei più deboli e proseguire la missione ereditata da Don Luca Masciavé, suo fondatore e guida.Si ricorda che è sempre possibile destinare il 5 per mille al Centro Aperto Diamoci Una Mano, C.F. 92002420724 o sostenere l'associazione con una donazione volontaria sul c/c postale n. 17479700 intestato a Centro Aperto Diamoci Una Mano.