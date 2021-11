Corato aderisce ad Avviso Pubblico, la rete dei comuni antimafia

La Giunta Comunale ha approvato, con delibera n. 199 del 4 novembre 2021, l'adesione ad "Avviso Pubblico", la rete di amministratori di comuni, province e regioni che promuove azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa.L'associazione è stata fondata nel 1996 e ha come intento l'educazione alla legalità, il contrasto alle organizzazioni criminali e l'impegno diretto delle istituzioni territoriali nell'affermazione di regole civili e democratiche e di percorsi di sviluppo che superino le attuali marginalità in cui vivono troppi segmenti della società.Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale, dunque, approvando pienamente gli scopi che "Avviso Pubblico" si prefigge, così come risultanti dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalla Carta d'Intenti, hanno deciso di farli propri e di aderire all'associazione."È una risposta importante che il Comune intende dare, nell'ottica della costruzione dal basso di un'antimafia sociale, che passa attraverso la rigenerazione sociale, il coinvolgimento delle agenzie educative e un cambiamento di mentalità." ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis.