Nel Giardino di Gloria aperitivo linguistico

Oggi e sabato 5 Agosto 2023 dalle 18:30 alle 21:30, Il giardino di Gloria ODV invita la cittadinanza a partecipare a L'Aperitivo linguistico, presso la sede dell'associazione in strada esterna Paolomio 24 a Corato.«Con "L'Aperitivo linguistico", il giardino sensoriale sarà palcoscenico della comunicazione interculturale come strumento inclusivo – dichiara Mariastella Bonaventura, presidente de Il giardino di Gloria OdV – dove sarà possibile scoprire nuove culture, nuove lingue,Nel corso della serata, saranno allestiti 4 tavoli dove sarà possibile parlare in lingua inglese, spagnola, tedesca, italiana (su richiesta verranno allestiti anche tavoli di russo, rumeno e polacco).Un momento dedicato all'incontro, alla conoscenza, all'apprendimento, immersi nella natura, con piacevole musica in sottofondo, sorseggiando un drink e degustando un delizioso aperitivo.Ingresso con contributo volontario di 10€ comprensivo di drink e stuzzichini.Prenotazione obbligatoria al 333 96 50 291.