In Sala Consigliare un incontro con le Associazioni di Categoria di Corato

Nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio, si è tenuto un incontro, voluto dall'Amministrazione Comunale, tra il Sindaco Corrado De Benedittis e l'Assessore alle Attività Produttive Concetta Bucci e i rappresentanti di Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Ci.Bevan.Do e Corato Connect per la programmazione e attuazione di misure a sostegno delle attività commerciali, artigianali e di ristorazione.Tra le varie tematiche trattate, l'Assessore Bucci ha sottolineato la centralità nelle priorità dell'Assessorato alle Attività produttive all'istituzione del Documento Strategico del Commercio, il cui iter è già stato avviato dagli uffici e che potrebbe essere portato a termine entro la prossima estate.L'incontro è stato occasione di ascolto e di confronto sui bisogni, sulle criticità, su ciò che funziona e su ciò che meglio potrebbe funzionare in città, relativamente al settore commercio e ristorazione.A fine riunione l'Amministrazione si è impegnata con i presenti per la creazione di un tavolo di confronto permanente."Adesso che la città si è rialzata uscendo dalla situazione di collasso generale in cui era stata fatta cadere da chi gioca a mandare a terra le amministrazioni, sono mature le condizioni per favorire un rilancio delle attività commerciali.La grande crisi è partita con una serie di provvedimenti insensati, come ad esempio lo spostamento del mercato e lo smantellamento della piazza del pesce, che hanno determinato la chiusura a catena di buona parte dei negozi del centro storico. Per fortuna, siamo in una stagione amministrativa completamente diversa e ora è tempo di ricucire una rete commerciale ridotta in brandelli." Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis."Preso atto della profonda crisi, non solo economica in cui versava la nostra città, e considerato l'impatto negativo determinato dalla pandemia, a causa della quale si è generato un collasso di tutte le componenti economiche, l'Amministrazione De Benedittis ha da subito sostenuto le attività produttive con una serie di iniziative atte a incentivare gli acquisti in città e nei negozi di vicinato. Numerose e proficue anche le iniziative a sostegno dell'artigianato e delle attività di ristorazione. Terminata la fase di emergenza, è giunto il momento di intervenire in maniera più incisiva: è necessario predisporre e attuare un piano di sviluppo economico che rinsaldi tutti i settori dell'economia locale, creando una sinergia tra tutti gli operatori. Per questo motivo stiamo avviando un nuovo percorso che vedrà protagoniste tutte le parti coinvolte, dalle associazioni di categoria, alla consulta per lo sviluppo economico, ai singoli commercianti, artigiani, ristoratori e a chiunque sia, a vario titolo, parte del tessuto economico locale: insieme renderemo questa città attrattiva e commercialmente ed economicamente salda." Ha concluso l'Assessore alle attività produttive, Concetta Bucci.