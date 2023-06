Uno sportello per le malattie rare a Corato: l'inaugurazione domani

Lunedì 5 giugno alle 17:30, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo Cifarelli-Santarella, sarà inaugurato lo sportello A.Ma.R.A.M (Associazione Malattie Rare Alta Murgia).Questa associazione, nata nel 2014 ad Altamura, ha finalità di solidarietà sociale ed opera nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e della ricerca e promozione scientifica. In particolare, l'associazione svolge attività di volontariato, in favore di soggetti terzi soci e non soci con lo scopo di aiutare, prioritariamente, coloro che sono affetti da malattie rare al fine di prevenire o, se possibile, eliminare i problemi di carattere socio-sanitario e, in generale, il disagio che tali soggetti sono costretti a vivere quotidianamente.Alla conferenza prenderanno parte:Vincenzo Pallotta - Presidente Amaram Aps/EtsDottoressa Mariagrazia Campione - Dirigente IC Cifarelli - SantarellaProf. Corrado Nicola De Benedittis - Sindaco di Corato (Ba) Dott. Felice Addario - Ass.to alla Citta' Solidale - Politiche Sociali di Corato (Ba)Dott. Domenico LEO - Referente Amaram Aps/Ets Corato (Ba) Presentazione di Amaram Aps/Ets e Centro Ascolto Incont-rareModeratoreDottor Vincenzo PicernoDirigente Farmacista - Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" Coordinatore Comitato Scientifico A.Ma.R.A.M Aps.RelatoriDottoressa Alessandra AnconaDirigente Medico e Responsabile Centro Territoriale Malattie Rare ASL BA Titolo della relazione: Dato epidemiologico delle malattie rare nella fascia pediatrica su provincia di Bari ed in particolare su Corato.Dottor Giandomenico StellacciDirettore Radiologia Diagnostica - Ospedale Giovanni XXIII di Bari Titolo della relazione: La diagnostica per immagini nella diagnosi delle malattie rareDottoressa Lucia PeccarisiMedico PediatraTitolo della relazione: L'esperienza personale di un Pediatra di famiglia nella presa in carico di un bambino con malattia rara e disabilità