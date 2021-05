Centro vaccinale: «I disguidi sono legati al sistema di prenotazione dei vaccini»

La situazione attuale del PVP - Punto Vaccinale di Popolazione di Corato è stata al centro della riunione del C.O.C. (Centro operativo Comunale) riunitasi questa mattina nella sala consiliare del Comune di Corato.Esaminando le criticità emerse, soprattutto lo scorso 19 maggio, si è fatta evidenza sulle problematiche di tipo logistico del Punto Vaccinale e si sono individuati i possibili correttivi da applicare.Relativamente alle criticità evidenziate, la ASL ha evidenziato che si è trattato di un disguido legato al sistema di prenotazione dei vaccini.In applicazione delle direttive regionali, inoltre, il Dott. Di Leone ha indicato le responsabilità individuate dalla ASL come unici referenti per l'Hub vaccinale di Corato, per contro il Sindaco ha anticipato che, per il Comune, le responsabilità sono incardinate nella professionalità dell'Isp. Sup. Dott. Michele Zitoli, in quanto già riferimento consolidato per la Protezione Civile, il quale si relazionerà con i responsabili ASL dell'Hub coordinando ogni attività giornaliera.Si precisa, inoltre, che, onde evitare assembramenti ed inutili attese, i concittadini prenotati per la prima dose dovranno presentarsi al centro vaccinale seguendo gli orari della prenotazione, senza anticipare o posticipare, mentre i concittadini che devono effettuare la seconda dose, anche se non espressamente indicato, dovranno presentarsi, nel giorno indicato, allo stesso orario in cui era stata fissata la prenotazione della prima dose.