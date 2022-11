Coldiretti: «I pugliesi temono stangata sulle bollette della luce»

«Con la crisi energetica e i rincari a due cifre dell'inflazione, il 52% dei pugliesi teme le bollette dell'energia elettrica, il 30% aspetta con ansia la bolletta del gas, mentre sul 22% dei cittadini pesa l'aumento dei prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari». È il risultato del sondaggio sulle preoccupazioni dei pugliesi condotto dalla sezione regionale di Coldiretti, secondo cui «imprese e famiglie continuano a vivere in una condizione di pesante incertezza».L'associazione del territorio ha sottolineato: «Quasi uno su cinque (19%) per risparmiare ha già rinunciato ai fornelli, cucinando di meno e indirizzandosi verso pietanze che non necessitano di essere cotte, mentre solo il 27% delle persone dichiara di non aver cambiato le proprie abitudini di consumo in cucina».«Il carovita scatenato dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina spinge dunque ad adottare comportamenti responsabili per salvare i bilanci, anche se il problema dello spreco resta rilevante, quando ancora nelle case si gettano mediamente a settimana 674,2 grammi di cibo pro capite» ha aggiunto e concluso Coldiretti, in base alle stime di Waste Watcher.