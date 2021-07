Con Gusto Jazz arte casearia, dj set e una guida emotiva tra gli scorci di Corato

La terza edizione del, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica, si svolgeGustoJazz, è promosso dal Comune di Corato in partenariato con l'Associazione Culturale Art Promotion e cofinanziato dalla Regione Puglia - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, come da Avviso Pubblico per "Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche"."Musica jazz in tutte le sue forme, coniugata con l'enogastronomia e la promozione e valorizzazione del territorio. Dodici giorni consecutivi con ben 50 attività suddivise fra concerti nazionali e pugliesi, serate dedicate alla gastronomia del territorio ed attività dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica per bambini ed adulti. L'emergenza sanitaria - dichiara il- ci obbligherà al rispetto dei protocolli previsti e dunque anche a limitare il numero degli spettatori che potranno fruire degli eventi. Ma proprio per questo abbiamo messo in campo tante attività rivolte ad un pubblico eterogeneo, che speriamo possano rappresentare una offerta culturale appetibile per tutti i gusti ed esigenze. Una nota a parte meritano le attività previste per i bambini che invitiamo numerosi a sperimentarsi nei caldi pomeriggi estivi. L'obiettivo è far diventare GustoJazz il più esclusivo appuntamento culturale della città, coinvolgendo i residenti e attraendo i turisti. Invaderemo la città, utilizzando piazze e spazi aperti, Piazza Abbazia, Piazzetta dei Bambini, Piazza Cesare Battisti ed il Parco Comunale."Il programma musicale prosegue con le esibizioni di alcuni fra i più noti nomi del panorama jazzistico italiano e pugliese, sempre coadiuvate giornalmente da attività di valorizzazione e promozione della enogastronomia.la "", un itinerario culturale teatralizzato tra le più belle corti e scorci del centro antico della città, con guida turistica, attori in costume e musici ,. A causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria il numero di partecipanti sarà limitato, pertantoAlle: "".Serata dedicata a sua Maestà la Burrata e al "Canestrato Pugliese DOP", principe dei pecorini, con esibizione dimostrativa dal vivo del casaro e produzione live di formaggio fresco a pasta filata.In collaborazione con il Caseificio Santarella, l'Istituto per i servizi enogastronomici "L. Tandoi", il Caseificio Coratino, produttore del Canestrato DOP, la masseria didattica "Sei carri" e con la partecipazione straordinaria del casaro Giuseppe e dell'esperto Filippo Santarella.Ospiti della serata, esemplari di "fornitori ufficiali" di latte dell'Alta Murgia.A seguire, semprea cura del noto, selezione in vinile di musica Jazz, Bossa, Jazz House.Inoltre,nelle vie dello shopping di Corato "": esposizione di artigianato locale e artistico, in collaborazione con il Comitato "Via Francigena del Sud-Corato".Per motivi di sicurezza, i laboratori musicali ed artistici non potranno superare le 15 unità per turno. Pertanto, si raccomanda la prenotazione via WhatsApp al numero 388-8942266.