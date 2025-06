Festival Gusto Jazz: il programma di sabato 28 giugno

IL PROGRAMMA DI SABATO 28 GIUGNO

Ore 19, piazza Vittorio Emanuele - INCONTRO: "TURISMO DELL'OLIO: RACCONTARE LA STORIA DI UN TERRITORIO"

​

Ore 20, "APERITIVI IN JAZZ": degustazioni con ticket a cura di Terra Maiorum, After, Pesce Fritto e Baccalà, La Bottega Di Gigi, Panificio Il Toscano.

Ore 21.30, piazza Vittorio Emanuele - STEFANO DI BATTISTA QUINTET "LA DOLCE VITA" (concerto a ingresso gratuito): Stefano Di Battista (sassofono), Andrea Rea (pianoforte), Dario Rosciglione (contrabbasso), Luigi Del Prete (batteria), Matteo Cutello (tromba).

Ladel, riconosciuto tra i "Grandi Eventi" della Regione Puglia e realizzato con il sostegno del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico, si svolgeràè organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion e la direzione artistica di Alberto La Monica, con l'intento di celebrare l'incontro fra la musica jazz e l'identità più autentica della Puglia. Otto serate, un programma musicale di altissimo livello e una proposta gastronomica che valorizza i prodotti, i sapori e i luoghi del territorio.«Gustovuole essere un'esperienza culturale e sensoriale unica - dichiara- capace di parlare a pubblici diversi, unendo concerti, talk, degustazioni e contaminazioni artistiche. Musica e Gusto sono due linguaggi universali che ci permettono di raccontare il nostro territorio in modo autentico.è un progetto culturale che unisce e costruisce legami. È cultura accessibile, viva, che appartiene a tutti».con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere la città più attrattiva per il territorio circostante, offrendo un clima di festa, convivialità e creatività.Il programma musicale 2025 è il risultato di un'attenta selezione artistica, che unisce grandi nomi del jazz italiano ed europeo con progetti inediti, tributi e performance dallo spirito sperimentale. Ogni sera, le piazze del centro storico di Corato saranno animate da sonorità che spaziano dal jazz classico all'elettronica, dal soul alle influenze mediterranee e africane.Anche quest'anno, il Festival mantiene inalterata l'impostazione, affiancando ai musicisti una importante sezione dedicata alcon l'esplorazione delle potenzialità dell'oleoturismo quale leva per la valorizzazione culturale ed economica dei nostri paesaggi olivetati, con interventi di esperti, rappresentanti istituzionali di Regione Puglia e Comune di Corato, imprenditori ed esperti del settore.Un talk dedicato a esplorare le potenzialità dell'oleoturismo come leva per la valorizzazione del nostro territorio e della sua storica vocazione alla produzione olivicola e di olio extravergine di oliva di qualità, con interventi di rappresentanti istituzionali di Regione Puglia e Comune di Corato, imprenditori ed esperti del settore.L'incontro sarà occasione per approfondire i contenuti e le potenzialità della, recentemente approvata dal Consiglio regionale pugliese con l'intento di sostenere la multifunzionalità e la diversificazione dei redditi aziendali delle imprese agricole, oleifici cooperativi e degli altri produttori dell'ecosistema oleario.Un confronto a più voci sulle strategie di promozione rivolte alle produzioni olivicole e alla conoscenza dell'olio extravergine, per raccontare storie di persone, paesaggi e sapori con l'obiettivo di rendere l'oleoturismo un'opportunità di crescita sostenibile del nostro territorio e delle sue straordinarie eccellenze.Introducono:- presidente del Consiglio Regionale della Regione Puglia,- assessore all'Agricoltura della Regione Puglia,- assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Corato.Intervengono:- vicepresidente vicario Associazione Nazionale Città dell'Olio,- professoressa di Tourism Management Università di Bergamo,- giornalista e scrittore,- presidente Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli Terra Maiorum,- presidente Associazione Terre di Coratina.Modera:- professore di Destination Management Università di Bari.Al termine dell'incontro, degustazione gratuita di olio extravergine di oliva da cultivar "Coratina" offerta dall'Associazione Terre di Coratina." non è solo il titolo di un film, ma la porta di ingresso a un intero mondo. Un mondo fatto di fantasie cinematografiche, ma anche di vita, di passioni, di eleganza, di desiderio, di bellezza, di sogni che hanno preso vita in un periodo particolare della storia italiana e che si sono riverberati per i decenni seguenti arrivando fino a noi.ha deciso che era giunto il momento di realizzare un progetto che mettesse insieme lo splendore della grande musica italiana di un tempo e la necessità di mantenerla viva, brillante, eterna. «Esplorare una parte del grande e bellissimo repertorio italiano dagli anni della 'Dolce vita' in poi e portarlo all'attenzione del pubblico di oggi».Accanto alla composizione di Nino Rota che offre il suo titolo all'album, troviamo Paolo Conte con la sua "Via con me" o Nicola Piovani con la leggendaria "La vita è bella"; troviamo canzoni pop e l'eco dell'opera nella ormai classica "Caruso" di Lucio Dalla, tutto tenuto insieme da un sentimento unico e forte, dal suono perfetto e dalla capacità di Di Battista di trasformare ogni brano in qualcos'altro, accompagnando chi ascolta in un magico altrove.nasce a Roma il 14 febbraio 1969 da una famiglia di musicisti e appassionati di musica. Ha iniziato a studiare il sassofono all'età di 13 anni. All'età di 16 anni incontra l'uomo che diventerà il suo mentore, il leggendario alto sassofonista Massimo Urbani.Dopo il conservatorio si stabilisce a Parigi. Tiene alcuni concerti in trio con Daniel Humair e J.F. Jenny Clark, suona con musicisti americani di passaggio come Jimmy Cobb, Walter Brooker, Nat Adderly, ecc. La carriera di Di Battista è a una svolta. Pilastro dei vari gruppi di Aldo Romano, membro del sestetto di Michel Petrucciani, Stefano incomincia a pensare alla realizzazione di un progetto a suo nome.Nel '97 il suo primo album per la Label Bleu, dal titolo "Volare", lo vede al fianco di Flavio Boltro alla tromba, Eric Legnini al piano, Benjamin Henocq alla batteria e Rosario Bonaccorso al contrabbasso. Nel '98 arriva il suo primo ingaggio per la storica Blue Note, per la quale inciderà l'album "A prima vista".Nel luglio 2000, la registrazione di un disco magistrale dove Stefano è affiancato da Elvin Jones alla batteria (il leggendario batterista di John Coltrane), Jacky Terrasson al piano e Rosario Bonaccorso al contrabbasso. Il disco, dall'omonimo titolo, uscirà poi nell'ottobre 2000. Il nuovo disco, oltre ad avere grandi riconoscimenti da parte della critica internazionale, ha vinto il prestigioso premio francese Telerama, classificandosi al primo posto nelle classifiche europee come disco più venduto.Nel 2005 partecipa al Festival di Sanremo assieme alla moglie Nicky Nicolai con il brano Che mistero è l'amore conquistando il 4º posto nella classifica finale (vincitore nella categoria "Gruppi"). Insieme alla Stefano Di Battista Jazz Quartet, è stato componente dell'orchestra del programma televisivo Il senso della vita, trasmesso su Canale 5.Ha collaborato, tra gli altri, con: Renato Zero, Claudio Baglioni, Michel Petrucciani, Fabrizio Bosso, Bobby Hutcherson, Franco Califano, Elvin Jones, Nat Adderley, Greg Hutchinson, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Jacky Terrasson, Baptiste Trotignon, Niccolò Fabi, Richard Bona, Manu Katché, i Gabin.Nel 2014 partecipa al Concerto del Primo Maggio suonando accompagnato dall'orchestra di 50 sax del Conservatorio Santa Cecilia.Nel 2021, con il progetto "Morricone Stories", ha realizzato uno speciale omaggio a Ennio Morricone con una rilettura delle sue musiche con un quartetto jazz.La VII edizione di GustoJazz è organizzata dall'Associazione Culturale Art Promotion ed è realizzata con il contributo del Comune di Corato - assessorato alle Politiche Educative e Culturali e assessorato allo Sviluppo Economico. "L'evento è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8."Partner: Pastificio Granoro, Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli Terra Maiorum, UnipolSai - Agenzia Cifù e Piarulli, Sethi, Supermercati dok, TorreventoSi ringrazia per la collaborazione: After, Agriturismo Sei Carri, Ali del Soccorso, Associazione Terre di Coratina, Ausonia Vivai, Croce Bianca Coratina, Insalateria Green Apple, Panificio il Toscano, Ristorante Pesce Fritto e Baccalà, Ristorante La Bottega di Gigi, Ristorante Pizzeria Zorba, Sottovoce, SudivinoPer informazioni: www.gustojazz.it - Facebook: Gusto Jazz