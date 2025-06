Terza serata del festival "Gusto Jazz": il programma di domenica 29 giugno

Ore 20.00 - Aperitivo in Jazz

Ore 20.30 - COOKING SHOW GRANORO realizzato in collaborazione con il "Pentolo" dello chef Antonio Reale.

Ore 21.30 - Concerto WALTER RICCI QUINTET "NAPLES JAZZ"

Terzo appuntamento per la VII edizione del festival, organizzato dall'associazione culturalee con la direzione artistica diLa serata di oggi, domenica 29 giugno, sarà suddivisa in tre momenti, tra aperitivo, cooking show e concerto.Di seguito il programma completo di domenica 29 giugno.Il pubblico potrà degustare ricette tipiche pugliesi preparate dal vivo, rigorosamente a base di olio extravergine di oliva da cultivar "Coratina". Degustazione con ticket.

Walter Ricci (piano), Luciano Foria (sax e flauto), Francesco Lento (tromba), Dario Rosciglione (contrabbasso), Luigi Del Prete (batteria)



"Naples Jazz", ultimo splendido album di Walter Ricci in cui reinterpreta famosi standard jazz americani, arricchendoli con la teatralità e musicalità partenopea. Le canzoni, cantate in dialetto napoletano e rielaborate prendendo ispirazione dalla musica popolare locale, danno nuova vita allo stile dixieland, creando un mix vibrante di freschezza, gioia e positività. Una vera esplosione di modernità e creatività.



Walter Ricci, classe 1989, cresce in un ambiente musicale grazie agli stimoli provenienti dal padre musicista. Si forma così con l'ascolto di ogni genere di musica ma, fin da giovanissimo, è il jazz in tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e ad appassionarlo, dallo swing al bebop, sino al contemporary jazz. Si dedica allo studio del pianoforte, specializzandosi da subito in tecnica dell'improvvisazione e in pochi anni calca i palchi più ambiti e importanti dei jazz club nazionali, esibendosi con musicisti di rinomata fama.



Nel 2006 vince il "Premio Nazionale Massimo Urbani" e la sua carriera ha definitivamente inizio. Nel 2007 suscita l'interesse di alcuni network internazionali e testate giornalistiche come "Jazz Magazine" e "Jazzit", che gli dedicano diverse interviste. Nel 2008 incontra Stefano Di Battista, con il quale si esibisce in Italia e all'estero, in Francia, Spagna e Svizzera. Nel 2009-10 arriva l'incontro con Pippo Baudo che lo invita al programma "Domenica In" come vocalist dell'orchestra diretta da Pippo Caruso. Qui ha la possibiltà di duettare con artisti di fama internazionale, tra i quali Michael Bublè e Mario Biondi. Quest'ultimo lo inviterà a collaborare nel suo disco e nel suo tour. All'inizio del 2016 Fabrizio Bosso lo chiama a partecipare stabilmente nel suo tour "Spiritual".



Nel 2021 riceve il prestigioso Premio Lunezia a Roma esibendosi al Colosseo "per la poetica del testo, per il sound retrò dal lusinghiero aplomb e per la straordinaria abilità interpretativa". Nel 2022 incide l'album "Walter sings Nat King Cole", un personalissimo omaggio al grande artista americano, presentato nei più prestigiosi festival e rassegne internazionali. Walter Ricci, esibendosi sia con formazioni proprie sia in collaborazione con artisti di chiara fama, dimostra di avere non solo la padronanza della grande tradizione dei più noti crooner d'oltreoceano, ma, grazie all'ascolto senza restrizioni e all'amore senza limiti per la musica di ogni genere e tempo, di riuscire a creare uno stile personale denso di sfumature e di nuove sonorità, che spazia con grande naturalezza dal jazz al pop.



Nel 2023 interpreta e dà voce a Fred Buscaglione nello spettacolo teatrale intitolato "Fred!", con Fabrizio Bosso e la regia di Arturo Brachetti, andato in scena a Torino al teatro Carignano per dodici giorni, registrando sempre sold out.



A gennaio 2024 la Fondazione Ravello ha messo in scena all'auditorium Oscar Niemeyer l'orchestra Salerno Jazz Orchestra diretta da Sandro Deidda, con la voce di Walter Ricci come ospite speciale. Ad aprile 2024 Walter Ricci è la voce dell'l'ensemble strumentale dell'Orchestra Italiana del Cinema che in occasione del Roma Film Music festival 2024 ha omaggiato grandi classici di Hollywood con i concerti intitolati "Henry Mancini Celebration" e "James Bond Reloaded".