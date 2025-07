Si conclude a Corato "Gusto Jazz": in concerto Gianluca Petrella e Pasquale Mirra

VENERDÌ 4 LUGLIO – PIAZZA MARCONI

Pasquale Mirra è considerato tra i vibrafonisti più interessanti della scena italiana ed internazionale. Collabora e ha collaborato con grandi improvvisatori della scena mondiale, tra i quali: Michel Portal, Fred Frith, William Parker, Rob Mazurek, Hank Roberts, Nicole Mitchell, Tristan Honsinger, Ernst Rijseger, Jeff Parker, Micheal Blake e altri.

Dal 2013 al 2018 viene nominato miglior vibrafonista italiano dalla rivista di settore Jazz it. Nel 2014 e nel 2015 è, inoltre, considerato tra i migliori musicisti dell'anno per i critici della rivista Musica Jazz.

Dal 2008 collabora stabilmente con il noto percussionista americano Hamid Drake con il quale suona e ha suonato in diversi progetti, partecipando a numerosi festival in America e in Europa.

Con i Mop Mop, gruppo con cui collabora stabilmente da 15 anni suona in numerosi estival europei e prende parte alle musiche del film "To Rome with Love" del regista e attore americano Woody Allen e dal 2015 collabora inoltre con il gruppo C'mon Tigre.

Ha inciso oltre 40 dischi, svolge masterclass di improvvisazione ai conservatori statali italiani e ha collaborato con la Radio Televisione Italiana. Si è esibito negli Stati Uniti, Giappone, Thailandia, Indonesia e in quasi tutti i Paesi europei.

È membro del Collettivo Bassesfere, associazione per lo sviluppo e la diffusione della musica improvvisata e di ricerca.

"L'evento è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8."



Partner: Pastificio Granoro, Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli Terra Maiorum, UnipolSai - Agenzia Cifù e Piarulli, Sethi, Supermercati dok, Torrevento



Si ringrazia per la collaborazione: After, Agriturismo Sei Carri, Ali del Soccorso, Associazione Terre di Coratina, Ausonia Vivai, Croce Bianca Coratina, Insalateria Green Apple, Panificio il Toscano, Ristorante Pesce Fritto e Baccalà, Ristorante La Bottega di Gigi, Ristorante Pizzeria Zorba, Sottovoce, Sudivino



Termina questa sera, venerdì 4 luglio, a Corato la VII edizione del, riconosciuto tra i "Grandi Eventi" della Regione Puglia e realizzato con il sostegno del Comune di Corato - Assessorato alle Politiche Educative e Culturali e Assessorato allo Sviluppo Economico, inauguratasi venerdì 27 giugno.è stato organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion e la direzione artistica di, con l'intento di celebrare l'incontro fra la musica jazz e l'identità più autentica della Puglia. Otto serate, un programma musicale di altissimo livello e una proposta gastronomica che valorizza i prodotti, i sapori e i luoghi del territorio.vuole essere un'esperienza culturale e sensoriale unica - dichiara- capace di parlare a pubblici diversi, unendo concerti, talk, degustazioni e contaminazioni artistiche. Musica e gusto sono due linguaggi universali che ci permettono di raccontare il nostro territorio in modo autentico.è un progetto culturale che unisce e costruisce legami. È cultura accessibile, viva, che appartiene a tutti».con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale e rendere la città più attrattiva per il territorio circostante, offrendo un clima di festa, convivialità e creatività.Il programma musicale 2025 è il risultato di un'attenta selezione artistica, che unisce grandi nomi del jazz italiano ed europeo con progetti inediti, tributi e performance dallo spirito sperimentale. Ogni sera, le piazze del centro storico di Corato saranno animate da sonorità che spaziano dal jazz classico all'elettronica, dal soul alle influenze mediterranee e africane.Anche quest'anno, il Festival mantiene inalterata l'impostazione, affiancando ai musicisti una importante sezione dedicata alcon l'esplorazione delle potenzialità dell'oleoturismo quale leva per la valorizzazione culturale ed economica dei nostri paesaggi olivetati, con interventi di esperti, rappresentanti istituzionali di Regione Puglia e Comune di Corato, imprenditori ed esperti del settore., in piazza Marconi: "" a curaDa qualche tempo la vivace creatività di Gianluca Petrella si rivolge all'esplorazione di sonorità in cui l'elettronica fa il paio con un certo tipo di poliritmia, il cui embrione nasce in Africa e si espande verso la modernità. È di pochi mesi fa l'uscita, firmata assieme a Nicola Conte, di «People Need People», il cui intreccio appunto poliritmico si sposa con il cuore pulsante della ricerca del trombonista. Con «Correspondence» Petrella si spinge oltre e dà vita, condividendo l'avventura con il vibrafonista Pasquale Mirra, a uno dei dischi più interessanti e godibili che ci sia capitato di ascoltare nell'ultimo periodo. Una miscela equilibrata di percussioni, gestite con grande senso della misura, a far da sostegno alle delicate e, a tratti, «groovose» linee melodiche del vibrafono di Mirra.è nato a Bari nel marzo del '75, si è diplomato al Conservatorio della sua città con il massimo dei voti nel '94. La sua carriera è decollata immediatamente, grazie anche alla collaborazione con importanti musicisti italiani e internazionali, come quella come primo trombone nella O.F.P. Orchestra, iniziata nel 1995 sotto la direzione di Carla Bley, Steve Coleman e Bruno Tommaso.Collabora in maniera costante con Enrico Rava e ha collaborato con musicisti internazionali quali: Steve Swallow, Greg Osby, Carla Bley, Steve Coleman, Tom Varner, Michel Godard, Lester Bowie, Sean Bergin, Hamid Drake, Marc Ducret, Roswell Rudd, Lonnie Plaxico, Ray Anderson, Pat Metheny, Oregon, John Abercrombie, Aldo Romano, Steven Bernstein e la Sun Ra Arkestra diretta da Marshall Allen. È oltremodo attivo anche in territori extra-jazzistici: ha, infatti, collaborato con Manu Di Bango, John De Leo, in duo con Giovanni Lindo Ferretti, oltreché con i vari progetti dedicati all'elettronica e ai relativi lavori discografici collegati come nel caso dei celebrati "9lazy9" (Ninja Tunes) o gli osannati e ormai storici Matmos. Nel 2009 fonda la Spacebone Records, la propria etichetta discografica.Dal 2017 ha una collaborazione stabile con Jovanotti sia a livello discografico che nei live. Ha fatto parte della band delle ultime tournée: Lorenzo Live Tour 2018, Jova Beach Party 2019 e Pala Jova 2025.