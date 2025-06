Festival Gusto Jazz, in concerto Egidio Rondinone "Ooparts"

Ore 20.00 -

Aperitivo in Jazz

Ore 21.30 - Concerto

EGIDIO RONDINONE "OOPARTS"

Quarto appuntamento per il festivalorganizzato dall'Associazione Culturalee con la direzione artistica di: questa sera, lunedì 30 giugno, si terranno l'Aperitivo Jazz e il concerto Egidio Rondinone "Ooparts".Di seguito il programma completo.(drums, programming),(Roger Linn Instrument e vocals),(bass),(vocals e Electronic),(vocals and vocal efx)A distanza di undici anni dal suo ultimo lavoro discografico, esce "", il nuovo concept album del batterista e beat maker Egidio "Legit" Rondinone che comprende un'eclettica serie di brani ispirati all'hip hop, house music, ritmi afro e jazz funk. Il progetto è nato dalla proposta di Egidio di creare un album utilizzando dei campioni del catalogo dell'A.MA Records: per fare ciò si è avvalso di una line up artistica che comprende lo statunitense Fontaine Burnett, il famoso trombonista Gianluca Petrella, Valentina Magaletti, Sanja Markovic e Milena Jancuric (solo per citarne alcuni) che danno al progetto un sapore internazionale di suoni contemporanei e variegati.Il nome OOPARTS è l'acronimo di Out Of Place Artifacts che qui è stato rivisitato sostituendo l'acronimo stesso con Out Of Place Artists.nasce a Bari nel marzo del 1973, inizia a studiare batteria all'età di 15 anni. Approfondisce i suoi studi partecipando ai workshop di Peter Erskine, Ettore Fioravanti, Roberto Gatto. Nel '93 inizia la sua stretta collaborazione con Nicola Conte, nello stesso anno in cui registra un EP prodotto da Right Tempo Records con il Trio del pianista Paolo Achenza. Nel 1994 registra l'album "Do It" con lo stesso trio che vede la partecipazione di musicisti di fama internazionale come Greg Osby, Gianluca Petrella, Fontaine Burnett.Nel 1995 nasce la sua passione per l'Essential Beat e il beatmaking; passione che lo vedrà tra i fondatori dei Pooglia Tribe e del duo L'amiish D'abbash. I Pooglia Tribe sono il primo e unico gruppo rap pugliese prodotto dagli Articolo 31 per Funky Spaghetti Laboratori. Uno dei brani prodotti da L'egitt, intitolato "Senza Problemi", entrerà a far parte della colonna sonora del film Senza Filtro, eseguito dal pluripremiato gruppo milanese Articolo31.Nel 2002 il gruppo pugliese ha aperto i concerti degli Articolo31 per promuovere l'album, partecipando a diversi programmi radiofonici e televisivi: Red Ronnie, Battiti, Radio DJ.Nel 2016 ha prodotto il singolo del duo L'amiish D'abbash, intitolato "Il Polpo", pubblicato su tutte le piattaforme digitali. Sempre nel 2016 ha fondato il suo laboratorio di mixaggio e produzione musicale "Labdab", che vedrà future collaborazioni con musicisti come "Derek Banach", "Matt Demerritt (De La Soul Macy Gray)" e molti altri. Nell'autunno del 2024 pubblicherà il suo nuovo album "OOPARTS" con l'etichetta A.MA Records.