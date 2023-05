Concerto dei Gen Rosso per il Giubileo del Santuario della Madonna delle Grazie

Il 1° gennaio 2023, con l'apertura della "Porta santa" e la Celebrazione eucaristica, presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, ha avuto inizio l'Anno Giubilare con cui si commemora il 50° anniversario dall'apertura al culto del Santuario intitolato alla Beata Vergine Maria SS. delle Grazie.La Parrocchia-Santuario Madonna delle Grazie, per domenica 2 luglio 2023, giorno in cui il Santuario compie 50 anni dalla sua nascita e giorno in cui si celebra la festa della Beata Vergine delle Grazie, ha in programma un grande evento: il Concerto dei "Gen Rosso". La storica band musicale che da oltre 50 anni, con artisti sempre nuovi, porta in giro per il mondo i messaggi di pace e fratellanza universale, ritorna a Corato dopo diversi anni.I "Gen Rosso", International Performing Arts Group, è un gruppo musicale, artistico, internazionale, ha sede in Italia, nato nel 1966 all'interno dell'esperienza del Movimento dei Focolari, nella cittadella di Loppiano, e da allora ha diffuso il suo messaggio di speranza e di fraternità in tutto il mondo. La loro musica ha conquistato i cuori di molte persone in tutto il mondo. Dalla sua nascita ad oggi, il gruppo dei "Gen Rosso" ha realizzato più di 1500 concerti e spettacoli, più di 250 tour in 53 nazioni, 81 album in diverse versioni, anche internazionali, per un totale di circa 400 canzoni.Questo evento è un'occasione straordinaria per celebrare insieme il 50° anniversario della nascita del Santuario.Per prenotare il biglietto, potete seguire il sistema di ticketing qui sotto.https://www.madonnadellegraziecorato.it/gen-rosso/Vi informiamo che il biglietto non avrà un costo determinato; infatti abbiamo deciso di dare a tutti la possibilità di partecipare al concerto tramite una libera donazione.Siamo certi che molti di voi vorranno effettuare una donazione per sostenere la realizzazione dell'evento. Per questo, vi invitiamo a dare il vostro contributo con generosità, sapendo che ogni donazione, grande o piccola, è segno di amore alla Madonna e di solidarietà nei confronti delle necessità della Parrocchia.Vi invitiamo inoltre a partecipare con il vostro entusiasmo e la vostra gioia, contribuendo a rendere questo evento unico nel suo genere.