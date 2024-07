Nel chiostro della chiesa San Domenico di Corato con il Paint Duo si raccontano due secoli di musica

Domani alle 20,30 si terrà il concerto da camera delcomposto da Antonio Dambra (flauto) e Paolo Battista (chitarra), entrambi musicisti di fama internazionale.L'evento dal titolorientra nel cartellone estivo coratino «Sei la mia città 24».Il duo si esibirà gratuitamente nel. In scaletta, per ripercorrere oltre due secoli di musica, ci saranno i componimenti di Francis-Paul Demillac (Petite Suite Mèdièvale), Mauro Giuliani (Duettino op. 77), Paolo Battista (Decoupage n. 3 e n. 4), Maximo Diego Pujol (Tre Piezas Marginales), Erik Marchelie (Tango), Pasquale Scarola (Cantabile op. 10), Jamie M. Zanamon (3 Retratos) e Celso Machado (Pacoca choro e Per de Moleque).Un programma, quello di domani sera, durante il quale il Paint Duo, accompagnerà il pubblico alla scoperta dell'evoluzione della musica e delle varie regioni del mondo, spaziando dai suoni classici dell'Ottocento, passando per un repertorio proveniente dal Brasile e dall'Argentina, come per esempio la bossa, lo choro fino ad arrivare al tango argentino.