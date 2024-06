Il concerto ''Piano solo – Home Neverland'' anticipato a questa sera

La decisione per via della concomitanza con la partita della nazionale italiana di calcio

Su decisione degli organizzatori del Festival delle Murge, d'accordo con l'assessorato alla cultura che supporta la manifestazione, il concerto ''Piano solo – Home Neverland'' verrà anticipato a venerdì 28 giugno nel chiostro di Palazzo Gioia alle ore 20:30.Il Maestro Bisha, giunto giovanissimo in Italia da migrante dalla vicina Albania, è oramai noto interprete internazionale, promosso dal suo Paese quale Ambasciatore della cultura albanese nel mondo. Robert Bisha pianista, improvvisatore, compositore e polistrumentista di formazione classica, sin da subito si dedica ad alcune ricerche specifiche che vanno dal folklore, all'etnomusicologia e alla scrittura compositiva contemporanea.Interpreterà con trasporto e passione musiche originali. In "Piano Solo" propone il suo progetto: Home Neverland, viaggi solitari ascoltando i canti di altrui paesi in incontri fraterni, che danno al compositore sempre di più le sensazioni che la terra madre di ogni uomo è il suo respiro, i canti portati con se'. Perdersi e poi ritrovarsi in memorie antiche ed incontri senza tempo.Questo concerto è una esperienza culturale unica e da non perdere che l'Associazione La Stravaganza offre agli spettatori del nostro territorio con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.