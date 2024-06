AlterAzioni a ritmo di tango con il "Tattoli-De Gasperi" e la Pro loco di Corato

a ritmo di tango dedicata agli studenti e alle famiglie dell'Istituto comprensivoÈ questa la proposta che l'associazione AlterAzioni di Bisceglie, impegnata nella realizzazione del Progetto Siae PerChiCrea che sta interessando l'intero istituto comprensivo, ha deciso di presentare in occasione del tradizionale appuntamento musicale dellasu invito delladiL', nella persona della suaha accettato con entusiasmo l'invito dellaa presentare una proposta musicale allargata al territorio della città, di qui la scelta di presentare l'eventonell'in occasione di una data così significativa come quella delche vede mobilitati a livello nazionale scuole, associazioni, comuni, istituzioni per festeggiare la Musica e i molteplici significati che essa esprime.Protagonista dell'evento il quintetto a corde AlterAzioni formato daai violini,al violoncelloalla chitarra. Un programma interamente dedicato al tango che presenterà musiche di Piazzolla e Gardel.La proposta musicale si inserisce all'interno delrisultato vincitore a livello nazionale del. Si tratta di un Progetto articolato e complesso realizzato in partnership con l'che dal mese di dicembre 2023 ha fatto registrare numerose attività musicali all'interno dell'istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi" differenziate per età e classi e. che si completerà nei prossimi mesi del nuovo anno scolastico.Laorganizzatrice e coordinatrice della serata, ha voluto dare il giusto rilievo a una progettualità così importante non solo per il "Tattoli-De Gasperi", ma per l'intera comunità coratina."Non potevamo non accogliere l'invito della nostra Pro Loco con cui da anni collaboriamo e sottolineare con questa partecipazione lo stretto legame che ci lega al nostro territorio e all'intera comunità coratina. Le attività del Progetto SiaePerChiCrea che stiamo sviluppando in questi mesi ci stanno dando la possibilità concreta di offrire ai nostri studenti straordinarie opportunità di ascolto partecipato e di coinvolgimento attivo in attività musicali. Tutte le attività svolte fin qui hanno già soddisfatto pienamente le nostre aspettative e siamo ansiosi di vedere realizzate i prossimi eventi in programma che vedranno coinvolti da protagonisti attivi anche i nostri stessi studenti".La Dirigente prof.ssa DeSimone ha commentato così l'iniziativa aggiungendo: "Questa occasione offre la possibilità di far conoscere all'intera città proprio in occasione di una data così significativa come quella della Festa della Musica, l'importante attività che si sta svolgendo all'interno della nostra scuola. Pertanto ringraziamo la Pro Loco Quadratum che ci ha voluto invitare a partecipare a questa iniziativa e siamo sicuri che i nostri studenti e le loro famiglie apprezzeranno con entusiasmo l'evento e con esso la possibilità di partecipare con i loro stessi figli alla serata".L'appuntamento è per oggi,