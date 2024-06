Grande successo per la Festa della Musica a Corato

Si ricorderà come un'edizione particolarmente entusiasmante quella realizzata in occasione dellasvoltosi lo scorso 21 giugno a Corato presso l'Atrio del Palazzo di Città. Il concertoha visto la collaborazione sinergica di importanti realtà del territorio coratino, e non solo. L'iniziativa, nata su invito dellarientra nel calendario ministeriale degli eventi per festeggiare la Festa della Musica e si è svolta con il patrocinio del Comune di Corato. Il concerto ha voluto portare a conoscenza della intera comunità coratina la brillante progettazione inserito nella programmazione del Progetto Siaeche si sta svolgendo all'interno dell'vincitore, in partnership con l'di Bisceglie del prestigioso bando nazionaledi formazione e promozione musicale nelle scuole.La serata ha visto la partecipazione di un numerosissimo pubblico, molti gli ospiti provenienti dai paesi limitrofi e naturalmente molti docenti e studenti del "Tattoli-De Gasperi". Ildellanel presentare la serata, ha sottolineato l'antico rapporto di collaborazione che lega ormai da anni il Tattoli-De Gasperi alla Pro loco Quadratum, espressione dell'apertura all'intero territorio particolarmente quest'anno che vede il Tattoli-De Gasperi impegnato nella realizzazione del Progetto SIAE PerChiCrea2023, attualmente in corso in collaborazione coll'associazione AlterAzioni. Lanel salutare le autorità e il pubblico presente ha illustrato le diverse fasi del progetto e le diverse attività che esso prevede in tutte le sedi dell'istituto evidenziando soprattutto l'alto gradimento e i brillanti risultati che si stanno avendo sugli studenti e naturalmente sui docenti.L'intervento dell'ha altresì sottolineato l'importanza della condivisione delle diverse progettualità sul territorio e la disponibilità dell'amministrazione ad incoraggiare e sostenere, anche in futuro, analoghe attività di formazione culturale e musicale nella scuola. Tante le parole di apprezzamento per l'operato dell'associazione AlterAzioni e dei diversi professionisti coinvolti nel progetto Per Chi Crea e in particolare per la serata dedicata ad Astor Piazzolla.In chiusura del suo intervento non è mancato il riferimento ai numerosi eventi culturali in programma per l'estate e già calendarizzati."La Musica è una modalità privilegiata di incontro tra i popoli. La figura di Piazzolla racchiude nella sua storia personale e musicale tanti significati che ne giustificano la scelta. Piazzolla è simbolo di una emigrazione necessaria che ha coinvolto l'Europa e particolarmente il nostro Meridione, ma è anche il simbolo di un legame mai dimenticato con le proprie radici, lui che ha sempre espresso la "Puglia nel mondo" per le sue origini per parte dii padre, ma anche per lo stile della musica in cui si è distinto. Il "Nuevo tango" è musica di contaminazione, di incontro di culture diverse e di evoluzione di quello stile che dal folklore popolare ha saputo trasformarsi in raffinata proposta concertistica caratterizzata da virtuosismo sempre espressivo, venato di intensa malinconia che mai lascia spazio a facili sentimentalismi".Con queste parole la Presidente dell'associazione AlterAzioni,dopo aver ringraziato per i tanti apprezzamenti riservati all'associazione, ha presentato il concerto.La proposta musicale dedicata agli studenti e alle famiglie dell'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" di Corato ha visto protagonisti dell'evento il quintetto a corde AlterAzioni formato daai violini,allaal violoncelloalla chitarra.Il programma della serata si è impreziosito con la voce recitante diche ha condotto il pubblico presente nel mondo del tango, della sua evoluzione, in quello che ha significato nella vita del musicista italo-argentino, attraverso pagine scelte e citazioni dello stesso Piazzolla.Scroscianti applausi hanno accompagnato ogni esecuzione fin dal brano di apertura Pour una cabeza, di Carlos Gardel, omaggio necessario a colui che ha ispirato e incoraggiato il percorso artistico di Piazzolla. A seguire una selezione musicale che ha presentato accanto ai titoli più noti come Oblivion e Adios Nonino, titoli più ricercati come Tanguedida, Caffè 1930, Fear, Verano Porteno, ecc.