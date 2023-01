Concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione 2021: Pubblicato il bando

Pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Corato, il bando per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l'anno 2021.I fondi da cui attingere i contributi sono stanziati dalla Regione Puglia e dal Comune.Per poter partecipare al bando di concorso il richiedente deve avere reddito del nucleo conseguito nell'anno 2021, rientrante in una delle due fasce:- "Fascia a" (di cui al D.M. del 07/06/1999 art. 1 comma 1), reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%.- "Fascia b" (di cui al D.M. del 07/06/1999), reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore all'importo di € 15.250,00.Inoltre, il contratto d'affitto deve essere regolarmente registrato ed è necessaria la residenza nel Comune di Corato.La modulistica e gli altri requisiti specifici del bando sono visibili al link: http://bit.ly/contributolocazione2021corato Le domande si potranno presentare da oggi, 23 gennaio 2023 al 27 febbraio 2023, in forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (lunedì-venerdì) e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (giovedì) o a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Sindaco - Comune di Corato, piazza Marconi, 12 – Corato (Ba) - 70033, o via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it«Pandemia, crisi energetica ed inflazione stanno riducendo il potere d'acquisto delle famiglie, spingendo verso il basso i redditi dei ceti bassi e di quelli medi." Commenta l'Assessore alle Politiche Sociali, Felice Addario: "Faremo di tutto per ridurre i disagi socio-economici derivanti da questa situazione di contesto, e in primis occorre agire contro le povertà abitative. Se perdi la casa è facile innescare circoli viziosi di impoverimento ed esclusione sociale. Non dobbiamo permetterlo».«Chiedo agli organi di stampa e ai Caf di dare la massima diffusione a questo bando tanto atteso. Al contempo, raccomando alla cittadinanza che farà domanda di compilare i moduli correttamente, senza mai dimenticare di apporre la propria firma e di farsi dare la ricevuta che va sempre conservata. Un piccolo errore, purtroppo, può essere motivo di esclusione e questo non deve avvenire». Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis.