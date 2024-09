Consiglio comunale straordinario sul tema sicurezza a Corato: le dichiarazioni del sindaco

Ieri si è tenuto ilsu "Sicurezza in città azioni e provvedimenti".La necessità della seduta straordinaria è legata ai recenti episodi di cronaca (questione) e alle sollecitazioni fatte dai cittadini in merito al tema.L'obiettivo del Consiglio è stato quello diNoi abbiamo fatto il punto della situazione di quanto è emerso in tema di sicurezza eLa seduta si apre con l'introduzione delche, con le sue osservazioni, cita la "", una legge che ha introdotto importanti misure per migliorare la qualità della vita nelle zone pubbliche rafforzando il controllo del territorio con strumenti di prevenzione e contrasto a degrado urbano e disordine pubblico.Poi il consigliere è passato al citareTu sugli enti locali riferito al sindaco e agli strumenti per affrontare il sistema della sicurezza.In sintesi l'intervento, senza limiti di tempo e che non consiste in un'interrogazione, ha concentrato l'attenzione su tre aspetti: laTra i suggerimenti e le strategie fornite da Direzione Corato ci sono: un(attraverso un'illuminazione più efficiente e riparazione di infrastrutture),o, sistemi di allerta per prevenire problematiche nelle aree a rischio, telecamere di videosorveglianza intelligenti,A queste si aggiungerebbero anche le proposte di adottare altre strategie come ile analisi comportamentali che analizzano i comportamenti sospetti come affollamenti improvvisi,, etichettatura digitale per le infrazioni e alcool test).Poi, dopo l'introduzione, la parola al sindaco,, che ha diviso il suo intervento in due parti: la prima definita da lui stesso come "dei dati per capire bene il tema ed evitare un discorso distaccato dalla realtà" e la seconda, invece, riferitaa partire dall'ottobre 2020 e ai dati sulla criminalità di questo periodo.In merito al primo aspetto il primo cittadino sottolinea durante la seduta: "Abbiamo analizzato il periodo degli ultimi 19 anni () soffermandoci sulleche hanno coinvolto la città dall'omicidio passando per furti, risse e aggressioni fino ad arrivare alla piaga delle rapine e incendi".Dai dati riferiti dal primo cittadino emerge che glisono stati 4 nei seguenti anni 2018, 2017, 2015 e nel 2010.invece, nel corso del tempo, sono oscillati dai 20 ai 26. Poi dal 2008 si sono registrati 35 furti, nel 2009 28, nel 2010 38, nel 2011 36 per finire con il 2016 quando ammontano a 44 e nel 2017 quando culminano a 63.Per lecompresi anche quelle delle auto, i dati si riferiscono al 2005 con 1 o 2 automobili salendo fino a 10 auto bruciate all'anno.Nel caso di rapine e incendi dal 2005 sono state 14, nel 2006 sono arrivate a 19, nel 2007 sono scese a 13 e nel 2008 risalite a 17. Nel 2008, invece, si contano 4 auto bruciate."Durante la mia amministrazione, nel primo anno si sono verificati 22 furti l'anno dopo 31 poi nel 2022 questi ultimi sono scesi a 17 per poi risalire nel 2023 con 40 furti. Per le rapine dal 2021 partendo da un numero di 5 rapine si è passati alla riduzione ad una sola nel 2022".Ledal 2005 sono state 9, poi sono aumentate nel 2021 a 14.Dal 2005 al 2007 glici sono ma sono limitati da 1 caso fino ad un massimo di 4 vetture interessate."Va detto che dal 2008 è iniziata anche una progressiva fase d'aumento di incendio auto che non si è ancora arrestata.A chiusura del suo intervento, dopo un excursus delle azioni fatte durante la sua amministrazione,, sottolineando anche i tentativi fatti in passato con il "Divieto di stazionamento" e "La chiusura anticipata degli H24".Poi la chiusa finale al suo discorso con la citazione: "