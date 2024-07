Crisi in consiglio comunale a Corato: non passano i debiti fuori bilancio

Powered by

Si è svolto ieri il consiglio comunale a Corato: durante la seduta non è stato approvato, però, uno dei punti all'ordine del giorno, quello dei debiti fuori bilancio dell'Asipu inerenti al 2020.Si è registrato un pareggio tra i voti contrari e quelli favorevoli tra maggioranza e opposizione.Assenti tre consiglieri comunali di maggioranza (Arsale, Colonna e Tarantini), gli stessi che, nel consiglio precedente, avevano abbandonato l'aula. A votare contro il provvedimento sono stati invece i consiglieri Mascoli e D'Introno, insieme a tutta l'opposizione.Il punto non sarà discusso nuovamente durante il prossimo consiglio comunale ma verrà trattato prossimamente perchè non potrà essere riproposto prima di sei mesi. Questo risultato, però, evidenzia una frattura nell'amministrazione De Benedittis.