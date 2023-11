Convegno su bullismo e cyberbullismo: tra i relatori il sottosegretario al Ministero dell' Istruzione Paola Frassinetti

Lunedì 20 Novembre, all'interno dell'auditorium della Scuola Media Alcide De Gasperi, si terrà il convegno "La Forza Mite dell'Educazione", con tematiche precipue Bullismo e Cyberbullismo.Il convegno sarà diviso in due parti, una mattutina (dalle 12:30 alle 13:30) e una pomeridiana (dalle 15:30 alle 17:30), con un parterre di ospiti ricco e variegato. Entrambe le sessioni si concluderanno con l'intervento dell' On. Paola Frassinetti, Sottosegretaria al Ministero dell'istruzione e del merito".Questo il programma della giornata:DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:30Modera gli interventi il redattore di CoratoViva Carlo SaccoSaluti Istituzionali-Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria De Simone-Sindaco Prof. Corrado de Benedittis-Direttore Generale U.S.R Puglia Dott. Giuseppe SilipoProiezione del Cortometraggio "Soffione" Regia di Fabio Salerno e Dario Lucky,(Finanziato dal Ministero dell'Istruzione, fa parte di un progetto della rete di scopo costituita dai Comuni di Capurso, Casamassima e Triggiano, dall'associazione Futuro@forense e dagli istituti scolastici "Bosco Venisti" di Capurso, "Marconi" di Casamassima e "Cartesio" di Triggiano.)Testimonianza"Il protagonismo giovanile come antidoto al bullismo. Best practice locali" - Dott.ssa Marilena Resta Project Coordinator- Consorzio MeridiaInterventi'I rischi del web : i minori vittima di reato ed i minori autori di reati' - Dott.ssa Raffaella De Luca Magistrato Ordinario con funzione di sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari- Dott.Nicola Alessandro Buono Polizia postale e delle Comunicazioni PugliaTermina la sessione dei lavori la Sottosegretaria al Ministero dell'istruzione e del merito On. Paola FrassinettiDALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:30Modera gli interventi il redattore di CoratoViva Carlo SaccoSaluti Istituzionali- Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria De Simone- Sindaco Prof. Corrado De Benedittis- Dirigente Ufficio III dell'USR Puglia Giuseppina Lotito - Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano- Sindaco della Città Metropolitana Ing. Antonio DecaroInterventi"Tornare a formare il carattere attraverso la forza mite dell'educazione"Prof.ssa Loredana Perla Direttrice del Dipartimento Forpsicom Uniba"Riportare i valori della Costituzione nella scuola"Prof.ssa Francesca Iole Garofoli UnibaDott. Gabriele Di Giuseppe - Vice Questore Aggiunto Polizia postale e delle comunicazioni PugliaTermina la sessione dei lavori la Sottosegreteria al Ministero dell'istruzione e del merito On. Paola Frassinetti