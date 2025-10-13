sam grrardo
Corato accoglie la Fiaccolata della Pace da Montoro un giorno di fraternità nel nome di San Gerardo Maiella

Momento culminante della celebrazione è stata l’accensione della XXV Fiaccola della Pace

Corato - lunedì 13 ottobre 2025 7.05
La comunità coratina della parrocchia di San Gerardo ha vissuto una giornata definita "indimenticabile", intrisa di fede profonda, spirito di fraternità e gioia condivisa.
Il cuore pulsante dell'evento è stata l'accoglienza della Fiaccolata della Pace proveniente da Preturo di Montoro (AV), un segno tangibile di comunione che unisce tutte le comunità devotamente legate a San Gerardo Maiella, il caro Patrono.
L'arrivo dei fiaccolatori ha suscitato grande emozione, simboleggiando un legame che trascende la distanza fisica.
Momento culminante della celebrazione è stata l'accensione della XXV Fiaccola della Pace.
Questa Fiaccola non è solo una tradizione, ma un segno luminoso di speranza e una viva testimonianza di fede che, da un quarto di secolo, continua a unire le comunità sotto la protezione benevola di San Gerardo.

Dopo il solenne momento di fede, la giornata è proseguita all'insegna della festa comunitaria.
La fraternità si è concretizzata in un pranzo conviviale che ha visto i membri della comunità sedere a tavola insieme ai fiaccolatori giunti da Avellino.
Tra piatti gustosi, musica, animazione e tanta allegria, il momento conviviale ha rinsaldato i legami, trasformando un evento religioso in una vera e propria festa di famiglia.
Un ringraziamento caloroso è stato rivolto a tutti coloro che, con il loro contributo e la loro dedizione, hanno reso possibile questa "splendida giornata di fede e di famiglia".
L'evento è stato un segno vivo di una comunità che dimostra di camminare unita, con lo sguardo saldamente rivolto a Cristo e protetta dall'amorevole intercessione di San Gerardo.
