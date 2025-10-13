Corato accoglie la Fiaccolata della Pace da Montoro un giorno di fraternità nel nome di San Gerardo Maiella

La comunità coratina della parrocchia di San Gerardo ha vissuto una giornata definita "indimenticabile", intrisa di fede profonda, spirito di fraternità e gioia condivisa.Il cuore pulsante dell'evento è stata l'accoglienza della Fiaccolata della Pace proveniente da Preturo di Montoro (AV), un segno tangibile di comunione che unisce tutte le comunità devotamente legate a San Gerardo Maiella, il caro Patrono.L'arrivo dei fiaccolatori ha suscitato grande emozione, simboleggiando un legame che trascende la distanza fisica.Momento culminante della celebrazione è stata l'accensione della XXV Fiaccola della Pace.Questa Fiaccola non è solo una tradizione, ma un segno luminoso di speranza e una viva testimonianza di fede che, da un quarto di secolo, continua a unire le comunità sotto la protezione benevola di San Gerardo.Dopo il solenne momento di fede, la giornata è proseguita all'insegna della festa comunitaria.La fraternità si è concretizzata in un pranzo conviviale che ha visto i membri della comunità sedere a tavola insieme ai fiaccolatori giunti da Avellino.Tra piatti gustosi, musica, animazione e tanta allegria, il momento conviviale ha rinsaldato i legami, trasformando un evento religioso in una vera e propria festa di famiglia.Un ringraziamento caloroso è stato rivolto a tutti coloro che, con il loro contributo e la loro dedizione, hanno reso possibile questa "splendida giornata di fede e di famiglia".L'evento è stato un segno vivo di una comunità che dimostra di camminare unita, con lo sguardo saldamente rivolto a Cristo e protetta dall'amorevole intercessione di San Gerardo.