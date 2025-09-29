Corato celebra la mandorla tra arte, dolci e profumi

15 foto Festa della Mandorla

Corato continua a valorizzare le proprie eccellenze attraverso il giusto equilibrio tra. Sabato 27 settembre, in una piazza affollata di giovani, artisti e curiosi, la mandorla ha dominato la serata. Piazza Buonarroti è diventata lo scenario di un percorso diche hanno intrecciato tradizione e contemporaneità. Tra profumi e sapori familiari, la piazza è stata ravvivata da curiosità, scoperte e incontri in un'atmosfera di festa e condivisione.Giunta alla sua ottava edizione e organizzata da, laha abbracciato la presenza e il lavoro dei ragazzi e delle ragazze dell'che hanno riempito la piazza, mantenendo compiti e approcci diversi rispetto al frutto.Gli studenti e le studentesse dell'indirizzohanno deliziato i passanti con alcuni dolci a base di mandorle realizzati al momento, come la crostata frangipane. Accanto alla degustazione di dolci, l'assaggio del caffè leccese a base di latte di mandorla.L'indirizzoera impegnato in sperimentazioni per comprendere la quantità di zuccheri e la densità del latte di mandorla e di quello di montagna (utilizzando il lattodensimetro). La quantità di zuccheri è stata misurata con il refrattometro che ha mostrato come anche il latte di mandorla zero zuccheri presenta una minima quantità di zuccheri dovuta al frutto.Uno spazio è stato dedicato anche ai bambini e alle bambine, grazie all'intrattenimento delle ragazze del settoreche hanno accompagnato i più piccoli in lavoretti fatti con il ramo del mandorlo.Un'estemporanea di pittura ha accompagnato la serata, laddove erano presenti anche alcunie di alcuni paesi limitrofi. Collezione di, i diversi giornali e libri esposti hanno permesso un tuffo nel passato, attraverso storie dei sindaci, vecchi giornali, libri di araldica e tanto altro. A fine serata la musica dal vivo dal genere rock-swing a cura della band "".«La mandorla è uno dei prodotti tipici della nostra vocazione agricola, insieme all'olio e al vino. È un prodotto che va sicuramente promozionato, che va valorizzato ancora meglio perché ha una miriade di usi. La varietà che viene coltivata qui a Corato è veramente ottima e per questo vogliamo festeggiarla con questa festa che è arrivata all'ottava edizione» ha affermato, presidente della Pro Loco.Tra i frutti che raccontano la nostra terra la mandorla è uno dei più rappresentativi. Custode di, permette un equilibrato abbraccio tra sapori autentici e saperi condivisi e conviviali. La festa della mandorla ha celebrato la nostra identità contadina tra musica e artigianato locale.Tra degustazioni, laboratori e descrizioni la mandorla si è rivelata un frutto versatile e molto apprezzato, grazie a un riconoscimento identitario che, partendo dal semplice raccolto, diventa una vera e propria esperienza culturale condivisa.