Insieme per l’8 Marzo: a Corato la solidarietà si tinge di giallo con Pro Loco e Avis

​In occasione della, la solidarietà scende in piazza a Corato. La, con il patrocinio del Comune di Corato, si uniscono per celebrare l'8 marzo con un atto concreto di amore e cittadinanza attiva.L'iniziativa, dal titolo "", invita l'intera comunità a riflettere sul valore della vita attraverso la donazione del sangue. Un'occasione per dimostrare che la forza delle donne e della società civile risiede nella cura del prossimo e nella generosità.L'appuntamento è fissato per la mattina di domenica 8 marzo, dalle ore 08:00 in Piazza Matteotti.​"Quest'anno abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza non solo simbolicamente, ma con un gesto che può fare davvero la differenza per chi soffre," spiegano gli organizzatori. "Donare il sangue è un atto di altruismo che unisce la comunità e onora lo spirito di questa giornata."Per informazioni o per prenotare il proprio turno di donazione contattare i seguenti recapiti:​Telefono: 080 8724178 / 080 8728008​Sedi fisiche:​Pro Loco Quadratum: Piazza Sedile, 41​Avis Corato: Piazza Vittorio Emanuele, 23