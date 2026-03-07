Eventi
Insieme per l’8 Marzo: a Corato la solidarietà si tinge di giallo con Pro Loco e Avis
L'appuntamento è fissato per la mattina di domenica 8 marzo, dalle ore 08:00 in Piazza Matteotti
Corato - sabato 7 marzo 2026 12.34 Comunicato Stampa
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la solidarietà scende in piazza a Corato. La Pro Loco Quadratum e l'Avis Comunale di Corato, con il patrocinio del Comune di Corato, si uniscono per celebrare l'8 marzo con un atto concreto di amore e cittadinanza attiva.
L'iniziativa, dal titolo "Insieme per l'8 Marzo: un gesto che conta!", invita l'intera comunità a riflettere sul valore della vita attraverso la donazione del sangue. Un'occasione per dimostrare che la forza delle donne e della società civile risiede nella cura del prossimo e nella generosità.
"Quest'anno abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza non solo simbolicamente, ma con un gesto che può fare davvero la differenza per chi soffre," spiegano gli organizzatori. "Donare il sangue è un atto di altruismo che unisce la comunità e onora lo spirito di questa giornata."
Per informazioni o per prenotare il proprio turno di donazione contattare i seguenti recapiti:
Telefono: 080 8724178 / 080 8728008
Sedi fisiche:
Pro Loco Quadratum: Piazza Sedile, 41
Avis Corato: Piazza Vittorio Emanuele, 23
