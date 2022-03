Corato commemora le vittime del Covid

L'evento "Legati a un filo di sole" in Chiesa matrice ha preceduto la piantumazione di un albero d'ulivo nel parco comunale

Due momenti di forte impatto emotivo. "Legati a un filo di sole", la manifestazione promossa dal Forum degli autori in collaborazione con il Comune di Corato, ha rappresentato l'opportunità per commemorare le vittime del Covid.La piantumazione di un albero d'ulivo nel parco comunale, sabato pomeriggio, ha seguito l'evento tenutosi nella Chiesa matrice venerdì sera tra poesia e musica: le voci narranti di Zaccaria Gallo, Federico Lotito, Angela Strippoli e Rossella Zucaro, al pari di quelle cantanti del soprano Annalisa Balducci e del tenore Vito Cannillo, accompagnati dalla chitarra di Sergio Morolla, hanno impreziosito le letture tratte dal diario di Angela Strippoli. Significative anche le testimonianze della scrittrice Raffaella Leone e del medico Felice Spaccavento. L'amministrazione comunale, con il Sindaco Corrado De Benedittis, il vicesindaco Beniamino Marcone e l'assessore all'urbanistica Antonella Varesano, ha partecipato convintamente: la necessità di condividere il racconto della sofferenza è un importante segnale per tutta la comunità coratina.