Grande riscontro di pubblico per il "Gran Galà Napoletano"

Un inusuale "Gran Galà Napoletano" è stato quello posto in scena nell'Auditorium del Liceo Artistico della nostra città dal Collettivo Teatrale del "Forum degli Autori". In una platea da sold-out si è subito notata la presenza del prof. Corrado De Benedittis, Sindaco della città, nonché quella del "padrone di casa," prof. Savino Gallo dirigentedell'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria "Stupor Mundi".Si è voluto definire "inusuale" l'evento, perché non si sono potuti ammirare presentatori in smoking, ovvero presentatrici in abito da sera. Tutt'altro. Alberto Tarantini, che indossava indumenti da contadino, ha egregiamente presentato e coordinato gli annunci con toni scherzosi, talvolta da humor inglese, che gli sono congeniali.Sportive ma, nel contempo, eleganti nella semplicità dei loro abiti, sono state Mariella Sivo e Tiziana Tandoi che hanno collaborato con Tarantini nelle varie presentazioni.Cosa dire poi di un quartetto di danza, provenienti dalla associazione "Abracadanze" che si occupa di danze popolari, formato da Valeria eDaniela Petrizzelli, Nicola Lanzolla e Marisa Mastrototaro, che ha deliziato il pubblico, dapprima con una Tammuriata e, nel finale, con una classica Tarantella napoletana.Ciliegina sulla torta un Pulcinella magistralmente interpretato da Antonio Montrone, Presidente del Forum degli Autori, che ha altresì curato la regia dello spettacolo.Con un fondale descrittivo del golfo di Napoli e dell'immancabile Vesuvio, alcuni alunni del Liceo Artistico, Roberto Di Benedetto, Aurora De Venuto, Paola Cusanno, Maria Antonella De Bartolo, Alessandra Lombardi, Daniele Sciancalepore, Antonia Caldarola e Giovanna Di Chio, diretti dal prof. Costantino Ragusa, hanno resa viva l'immagine della serata, offrendo alpubblico la sensazione di ritrovarsi affacciati a una finestra sul predetto golfo.Al pianoforte, il Maestro Emanuele Petruzzella ha accompagnato il soprano Luisa Balducci e il tenore Vito Cannillo lungo il viaggio in terra napoletana, le cui tappe sono state costituite da antiche e famose melodie musicate nel periodo che va tra la fine dell'800 e la prima metà del '900Non è mancato il ricordo di importanti figure artistiche quali l'indimenticabile Massimo Troisi, che poche settimane addietro avrebbe compiuto settant'anni e la straordinaria Gina Lollobrigida, recentemente scomparsa, che a Napoli ebbe a dedicare parte della sua attività artistica.Un augurio a Tiziana Tandoi per la sua prima volta sul palcoscenico e a Nicola Rizzi che ha curato la parte tecnica e pubblicitaria dell'evento.Il pubblico, soddisfatto, plaudente e con il sorriso sulle labbra, ha abbandonato l'auditorium, lieto di aver trascorso una meravigliosa e spensierata serata.Auspichiamo per il Forum degli Autori di realizzare sempre migliori traguardi per il bene della città, della cultura in generale e del teatro in maniera particolare.