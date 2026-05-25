Corato conferma De Benedittis, Pietro Zona: «Auguro buon lavoro al sindaco eletto»

«Desidero ringraziare sinceramente tutti i cittadini che hanno scelto di sostenermi in questa tornata elettorale»: è la dichiarazione del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Pietro Zona, che così commenta le prime proiezioni che riconfermano la fascia tricolore al sindaco De Benedittis.«È stata una campagna intensa, fatta di incontri, ascolto e confronto vero con tante persone della nostra comunità - riferisce Zona - Il risultato del primo turno ci consegna una nuova fase politica che seguiremo con rispetto e senso di responsabilità. Auguro buon lavoro al sindaco eletto, con l'auspicio che possa guidare la nostra città con impegno e attenzione verso le esigenze di tutti i cittadini. Sono orgoglioso del percorso costruito insieme e delle idee che abbiamo portato avanti con serietà, entusiasmo e spirito positivo.Un grazie speciale va a tutta la squadra, ai candidati, ai volontari e a chi, ogni giorno, ha contribuito con impegno e passione.Continuerò a lavorare per il bene della nostra città, con la stessa disponibilità e lo stesso amore per il territorio che hanno accompagnato questo cammino. Grazie a tutti».