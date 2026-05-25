Corrado De Benedittis verso il secondo mandato a Corato: grande festa al comitato - VIDEO

Social Video 2 minuti Corrado De Benedittis verso il secondo mandato: le prime dichiarazioni dal suo comitato

A Corato prende sempre più corpo la riconferma diI dati dello scrutinio, ancora in larga partee con solo una manciata di sezioni ufficialmente validate, vedono il sindaco uscente in netto vantaggio sugli altri candidati, con una percentuale di preferenze al candidato sindaco che si sta stabilizzando sulNel comitato elettorale è già esplosa la festa, tra applausi, entusiasmo e primi cori dei sostenitori, mentre continuano ad arrivare aggiornamenti dai seggi cittadini. Secondo i dati parziali diffusi nel corso dello spoglio, De Benedittis avrebbe superato la soglia del 50%, avvicinandosi così a una vittoriaUno dei primi a sbilanciarsi pubblicamente è stato, che sui social ha scritto: «Corrado De Benedittis riconfermato alla guida di Corato per altri cinque anni!».«È il riscontro ad un lavoro forte che si è fatto in questi anni e abbiamo anche restituito alla città stabilità e continuità». Queste le prime dichiarazioni di De Benedittis, che ha parlato di «risultato storico per la città di Corato e che ci spinge adesso a riprendere subito il lavoro».In merito all'esito della campagna elettorale ha aggiunto: «Si è un po' esagerato a mio parere nell'aggressione nei confronti di questa amministrazione, ma abbiamo risposto con la nostra rivoluzione gentile e questo credo che abbia pagato. L'augurio è che nel prossimo consiglio comunale possa esserci sempre un atteggiamento dialogico, e soprattutto di rispetto reciproco, ovviamente tra le forze politiche, tra le persone».