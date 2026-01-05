Epifania
Epifania
Vita di Città

Corato festeggia l’Epifania: la Befana arriva in Piazza Cesare Battisti

In programma domani, 6 gennaio

Corato - lunedì 5 gennaio 2026 11.08 Comunicato Stampa
La magia delle festività natalizie a Corato si prepara al suo gran finale. Martedì 6 gennaio, Piazza Cesare Battisti diventerà il cuore pulsante del divertimento per l'ultimo atteso appuntamento della rassegna "Natale a Corato – Incanto".

L'evento, organizzato dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con il Comune di Corato, promette una mattinata dedicata alle famiglie, tra teatro, musica e le immancabili tradizioni popolari.

Le attività avranno inizio alle ore 10:00 con un momento dedicato ai più piccoli e alla narrazione. La compagnia Room to Play porterà in scena lo spettacolo teatrale "Frenesia per l'Epifania", un'opera pensata per incantare le nuove generazioni.


A seguire, l'atmosfera si scalderà per il momento più atteso: l'arrivo della Befana. La celebre vecchina sarà accolta da una vera e propria festa di piazza. L'animazione, curata da Group Animation & Boing Party, trasformerà Piazza Cesare Battisti in una pista da ballo a cielo aperto grazie all'energia del DJ set di Michele Minafra.

Non mancheranno le eccellenze del territorio: durante tutta la mattinata sarà presente lo stand GRANORO. I visitatori potranno scoprire le proposte del celebre pastificio di fama internazionale e ricevere gadget, a testimonianza del forte legame tra le realtà produttive e la comunità cittadina.

"Con questo appuntamento chiudiamo in bellezza un cartellone natalizio che ha saputo emozionare i cittadini di ogni età", commentano gli organizzatori. "Invitiamo tutte le famiglie a partecipare per vivere insieme un ultimo momento di gioia collettiva prima della conclusione delle festività".
  • eventi natalizi
La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica
5 gennaio 2026 La NMC chiude il girone di andata al quarto posto in classifica
"Note in crescendo ": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone
5 gennaio 2026 "Note in crescendo": a Corato un viaggio nei classici della musica tra Chopin, Beethoven e Morricone
Altri contenuti a tema
Natale a Corato: il programma delle festività Eventi Natale a Corato: il programma delle festività Ieri, 1° dicembre, la conferenza di presentazione delle attività
Prestigioso riconoscimento di un'azienda di Corato al Cultural, il festival della cultura alimentare e degli artigiani del gusto Attualità Prestigioso riconoscimento di un'azienda di Corato al Cultural, il festival della cultura alimentare e degli artigiani del gusto Dal 12 al 14 ottobre al Monastero di Colonna
Eventi natalizi, on line l'avviso pubblico. Dettagli Attualità Eventi natalizi, on line l'avviso pubblico. Dettagli Previsto un finanziamento comunale massimo di 20 mila euro per un totale di dieci progetti
Corato, squillo salvezza: il 2026 inizia con il prezioso successo esterno di Lucera
4 gennaio 2026 Corato, squillo salvezza: il 2026 inizia con il prezioso successo esterno di Lucera
Armonie di Natale incanta Corato
4 gennaio 2026 Armonie di Natale incanta Corato
Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera
3 gennaio 2026 Corato, l’anno nuovo inizia dall’insidiosa trasferta di Lucera
Tre coratini tedofori: Michele Gallo, Gimmi Aliberti e Marianna Lotito nel viaggio della fiaccola Milano-Cortina
3 gennaio 2026 Tre coratini tedofori: Michele Gallo, Gimmi Aliberti e Marianna Lotito nel viaggio della fiaccola Milano-Cortina
Legambiente Corato per il NO al Referendum sulla Giustizia: i motivi
3 gennaio 2026 Legambiente Corato per il NO al Referendum sulla Giustizia: i motivi
A Corato la 23esima edizione di "Aspettando la Befana "
3 gennaio 2026 A Corato la 23esima edizione di "Aspettando la Befana"
Truffa sui permessi 104 e falso, indagata un'assistente capo di Corato
2 gennaio 2026 Truffa sui permessi 104 e falso, indagata un'assistente capo di Corato
Capodanno a Corato, il sindaco De Benedittis: «Ringrazio tutte le forze dell'ordine per il controllo del territorio»
2 gennaio 2026 Capodanno a Corato, il sindaco De Benedittis: «Ringrazio tutte le forze dell'ordine per il controllo del territorio»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.