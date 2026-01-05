Corato festeggia l’Epifania: la Befana arriva in Piazza Cesare Battisti

La magia delle festività natalizie a Corato si prepara al suo gran finale. Martedì 6 gennaio, Piazza Cesare Battisti diventerà il cuore pulsante del divertimento per l'ultimo atteso appuntamento della rassegna "Natale a Corato – Incanto".L'evento, organizzato dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con il Comune di Corato, promette una mattinata dedicata alle famiglie, tra teatro, musica e le immancabili tradizioni popolari.Le attività avranno inizio alle ore 10:00 con un momento dedicato ai più piccoli e alla narrazione. La compagnia Room to Play porterà in scena lo spettacolo teatrale "Frenesia per l'Epifania", un'opera pensata per incantare le nuove generazioni.A seguire, l'atmosfera si scalderà per il momento più atteso: l'arrivo della Befana. La celebre vecchina sarà accolta da una vera e propria festa di piazza. L'animazione, curata da Group Animation & Boing Party, trasformerà Piazza Cesare Battisti in una pista da ballo a cielo aperto grazie all'energia del DJ set di Michele Minafra.Non mancheranno le eccellenze del territorio: durante tutta la mattinata sarà presente lo stand GRANORO. I visitatori potranno scoprire le proposte del celebre pastificio di fama internazionale e ricevere gadget, a testimonianza del forte legame tra le realtà produttive e la comunità cittadina."Con questo appuntamento chiudiamo in bellezza un cartellone natalizio che ha saputo emozionare i cittadini di ogni età", commentano gli organizzatori. "Invitiamo tutte le famiglie a partecipare per vivere insieme un ultimo momento di gioia collettiva prima della conclusione delle festività".