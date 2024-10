Prestigioso riconoscimento di un'azienda di Corato al Cultural, il festival della cultura alimentare e degli artigiani del gusto

Dopo il successo di Parigi, Matera e Montegrosso, da sil monastero di Colonna ospitaideato nel 2014 da Mauro Bochicchio per Consortium Paris, società specializzata nell'organizzazioni di grandi eventi.La manifestazione arriva a Trani, nota per la sua storia millenaria e rinomata per il suo straordinario patrimonio storico e architettonico.Per tre giorni ilsi trasformerà in un palcoscenico culturale per parlare e confrontarsi sul tema dell'enogastronomia italiana, i cui protagonisti assoluti saranno i prodotti d'eccellenza e la valorizzazione della cultura alimentare italiana. In programma masterclass di chef stellati e rinomati pizzaioli, bartender, talk e tasting dedicati ai vini, oli, birre e formaggi.Tra i nomi della grande ristorazione ,ancheleader sul territorio nazionale di piante aromatiche,che prenderanno parte al ricco programma di Cultural si annoverano gli chef stellati Vitantonio Lombardo, Donato De Leonardis, Stefano Di Gennaro, Massimo Tringali, Antonino Ferreri, Domingo Schingaro, Giuseppe Causarano e ancora Stefano Sforza, Daniel Cavuoto e il pluripremiato Pastry chef Luca Lacalamita.Il mondo della pizzeria sarà rappresentato da Francesco Pellegrino, Luigi Gentile, Rosa Casulli, Michel Greco, Giuseppe Riontino, Daniele Campana, Salvatore Salvo, Valentino Tafuri e Gigi Vurchio e Michele Lococciolo.I paring sono affidati ai bartender, Peke Bochicchio, Federico Casucci, Alex D'Aloia, Marco Lorusso, Nacho Pappagallo, Gianluca Tassielli, Andrea Malcangio e Giacomo Fiume.L'evento è patrocinato dalla Città di Trani e cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione.POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.culturalfestival.eu.