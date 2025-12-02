Natale a Corato: il programma delle festività

È stata presentata ieri mattina, 1 dicembre, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città la terza edizione di "Incanto – Natale a Corato", il grande cartellone di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori dal 4 dicembre al 7 gennaio con un programma ricco di iniziative, spettacoli, tradizioni e momenti di partecipazione.Ad aprire la conferenza stampa è stato l'Assessore alla Cultura, Beniamino Marcone, che ha sottolineato come Incanto sia ormai un appuntamento atteso e identitario per tutta la comunità:«Incanto riconferma i capisaldi della nostra città in questo periodo dell'anno: le tradizioni, le famiglie, i giovani. Ritornano momenti molto sentiti come la Jò a Jò e il 24 mattina in piazza, capaci di richiamare generazioni diverse in un clima di festa condivisa. Ma il programma guarda anche alle esigenze della comunità, valorizzando il nostro territorio attraverso i prodotti tipici, la musica e la creatività locale. In particolare, anche quest'anno grazie alle politiche giovanili avremo il Corato Sound Fest, una vetrina per band e artisti emergenti, che potranno esibirsi anche nel grande evento del 31 dicembre. Per il Capodanno è atteso un nome nazionale molto presente nelle hit italiane: con tutta probabilità sarà un'artista donna. Prima però vivremo insieme la magia che partirà già il 5 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale».Il sindaco e l'Amministrazione hanno ribadito come Incanto sia un progetto corale, reso possibile dalla collaborazione di enti, associazioni e imprese del territorio: un lavoro di squadra che negli anni ha rafforzato l'identità del Natale coratino, trasformandolo in un percorso diffuso fatto di luci, arte, musica e comunità.Un ruolo fondamentale è svolto anche quest'anno dall'Associazione Freedom, confermata nel coordinamento generale. Il presidente Giacomo Verduno ha annunciato importanti novità:«La più grande è il patrocinio della Regione Puglia al Villaggio di Babbo Natale, un riconoscimento che premia l'impegno degli anni passati. Il Villaggio sarà ampliato e abbraccerà tutto il centro storico, diventando un vero fulcro delle attività natalizie. Confermiamo i nostri eventi più attesi – dalla Coratina in Festa al Corato Sound Fest, dalle sfide musicali alle serate con DJ – e introdurremo alcune sorprese con artisti ospiti. Si parte il 4 dicembre con una serata speciale dedicata a Lucio Dalla, un artista che ha lasciato un segno profondo anche nel nostro Sud.»Significativa anche la testimonianza di Confcommercio Corato, partner centrale del progetto. Il presidente Luigi Menduni ha evidenziato l'importanza della rete:«Fare rete non è mai semplice: richiede fiducia, visione e capacità di mettere insieme realtà diverse. Quest'anno le imprese hanno risposto con una partecipazione straordinaria, spinte dal successo delle passate edizioni. Non solo sostengono Incanto, ma ne sono protagoniste attive. Questo calendario è un'opportunità culturale ed economica per tutta la città.»L'edizione 2025 si conferma così un percorso che unisce tradizione e innovazione, grazie al contributo congiunto di Comune di Corato, Regione Puglia, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Corato, Freedom Associazione Culturale, GAL Le Città di Castel del Monte, Slow Murgia, Proloco Quadratum, Associazione Terre di Coratina e numerose realtà associative e imprenditoriali.