Corato festeggia Sant'Antonio da Padova

Preceduta dalla Tredicina, dal 31 maggio, e dal Triduo, oggi si celebra la solenne festività di Sant'Antonio da Padova. Una festività annunciata anche dalle celebrazioni in onore di Sant'Annibale Maria di Francia dello scorso 1 giugno: un Santo, fortemente devoto a Sant'Antonio da Padova, che ha lasciato un'impronta tangibile nella nostra Corato edificando l'ultimo degli Istituti Antoniani delle Figlie del Divino Zelo.Le celebrazioni si terranno nella Parrocchia Maria SS. Incoronata, dove è stato esposto il simulacro di Sant'Antonio nei giorni di preghiera in preparazione alla festività odierna, alle ore 8.30, alle 11.00 con la benedizione dei bambini e alle 19.00. Si potrà accedere in chiesa muniti di mascherina, secondo le disposizioni anti-contagio da coronavirus.Durante ogni celebrazione saranno benedetti i "panini di Sant'Antonio" e consegnati ai presenti. Al termine di ogni celebrazione eucaristica sarà possibile donare il giglio al Santo come simbolo di purezza.L'Associazione Sant'Antonio da Padova ha inoltre organizzato una raccolta viveri di prima necessità, posizionando un cesto ai piedi del Santo. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Caritas Parrocchiale.