S. Antonio di Padova, il programma completo dei festeggiamenti dal 17 al 22 giugno

È alquanto corposo il programma stilato in occasione dei festeggiamenti in onore di, con correlata peregrinatio delle sue sacre reliquie dalla basilica papale di Padova.Gli appuntamenti si susseguiranno, infatti,prevedendo molteplici momenti preghiera. A presiedere i riti saràdell'Ordine Francescano Conventuale, delegato responsabile delle reliquie.Le reliquie saranno accolte in diverse sedi: l'istituto "Figlie del Divino Zelo", la chiesa di S. Antonio, la RSA Casa Alberta, la RSA Regeneration Home, la parrocchia di San Domenico e la chiesa Matrice.Di seguito la locandina con il programma completo delle cinque giornate di adorazione.