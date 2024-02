Corato, il Sindaco sull'eco estramurale: "Un progetto epocale per la sostenibilità e il verde urbano della città

Nel corso dell'attesa conferenza sull'Eco Estramurale, ancora in corso di svolgimento, Il sindaco di Corato Corrado De Benedittis è intervenuto intensiva l'argomento. L'intervento, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a trasformare il volto della città, rendendola più sostenibile, vivibile e verde.L'Estramurale è un verrà stravolto dalla realizzazione di nuovi marciapiedi, piste ciclabili, aree verdi, piazze e servizi.Durante i suo intervento il primo cittadino ha sottolineato che si tratta di un progetto "epocale", frutto di una "complessa progettazione" che ha coinvolto diversi professionisti e uffici comunali, e che risponde alle linee guida del PNRR, incentrate sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica."Corato è una città grigia, di cemento e con poco verde. Invertire la tendenza e ripensarla, dove il verde urbano non fosse più arredo o addobbo. Il verde urbano è infrastruttura urbana", ha detto il sindaco, aggiungendo che l'eco estramurale sarà "un secondo corso", così come nasceranno "cinque nuove piazze pensate per i cittadini".De Benedittis ha anche ringraziato coloro che hanno sollevato critiche e dubbi sul progetto, affermando che i grandi cambiamenti suscitano sempre dibattito, ma che nei giovani c'è grande entusiasmo per questa opera, che segna "la rotta" per il futuro di Corato.L'eco estramurale è uno dei progetti selezionati a livello nazionale nell'ambito del bando "Città sostenibili e comunità resilienti" del PNRR, e prevede un investimento totale di 15 milioni di euro, a fronte dei quasi 7 forniti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. I lavori dovrebbero iniziare a brevissimo e le opere dovranno essere portate a compimento entro il 2026.