Corato riacquisisce Piazza Indipendenza: chiusa la lunga vicenda del parcheggio sotterraneo

Le società rinunciano a ogni ulteriore azione legale;

Il Comune riacquisisce pienamente la disponibilità dell'intero complesso di Piazza Indipendenza in modo bonario;

in modo bonario; È sancita la definitiva chiusura della concessione senza ulteriori obblighi futuri per l'Ente.

Chiude una controversia che avrebbe potuto comportare maggiori esborsi futuri;

Restituisce al Comune la piena disponibilità di un'area strategica per la vita urbana;

Permette all'Amministrazione di ripensare l'utilizzo del parcheggio, potenziandone l'accessibilità.

La Giunta Comunale ha approvato la Delibera numero 84/2025 con cui si chiude definitivamente la complessa. Il provvedimento sancisce l'accordo tra il Comune e le società Co.Gest. S.r.l. e Voltedison S.r.l., con il quale l'Ente riacquisisce la piena disponibilità delLe societàavevano ricevuto, nel 2007, l'affidamento in concessione dell'intervento integrato per la progettazione, costruzione e gestione del parcheggio sotterraneo e della sistemazione della sovrastante Piazza Indipendenza. Si trattava di un'opera finanziata principalmente con capitali privati attraverso lo strumento della finanza di progetto.La concessione, della durata di 10 anni, prevedeva anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso: dai box e posti auto interrati, ai posti auto a raso, fino al verde pubblico e ai gazebo della piazza.Tuttavia, sin dai primi anni di gestione, le società concessionarie hanno evidenziato uno rispetto alle previsioni iniziali. Il contratto contemplava espressamente la possibilità di procedere a un riequilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF) in caso di gravi scostamenti. Nonostante le ripetute richieste delle società, l'Amministrazione comunale dell'epoca non ha dato seguito a tale procedura, configurando un inadempimento contrattuale.Questa situazione ha portato all'avvio di due procedimenti giudiziari da parte delle società concessionarie, uno per il mancato riequilibrio del PEF (Proc. n. 722/2017 R.G.), l'altro per il presunto mancato passaggio di consegna in favore di una delle due società dovuto alla proroga del Commissario Prefettizio del tempo (Proc. n. 3537/2020 R.G.). Con l'accordo approvato, il Comune di Corato si impegna a versare una somma complessiva di, definita transattivamente, alle due società.In cambio:L'accordo rappresenta un risultato importante per la collettività, in quanto: