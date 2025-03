Inclusione, cultura e servizi: oltre 3,2 milioni di euro per Corato

PAGAMENTI IMPORTO SUPERIORE A 100 MILA EURO ASL BARI 158.079.673 DIPENDENTI DIVERSI - REGIONE PUGLIA 8.336.303 COMUNE DI CORATO 3.266.400 CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAP ITANATA 3.216.329 CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL G ARGANO 1.084.790 AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. 1.000.000 PUGLIA CULTURE (GIÀ CONSORZIO TEATR O PUBBLICO PUGLIESE) 1.000.000 COMUNE DI NARDO' 949.857 I.R.C.C.S OSPEDALE ONCOLOGICO -ISTI TUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II 828.496 CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIES I 741.598 COMUNE DI GRUMO APPULA 606.914 CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRAGO DI WELFARE DELL'A MBITO TERRITORIALE SOCIALE BR/1 549.186 COMUNE DI LESINA 469.775 FASTWEB S.P.A 407.685 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERITARIA "P OLICLINICO RIUNITI" DI FOGGIA 321.270 PROGRAMMA SVILUPPO 319.125 PROVINCIA DI FOGGIA 287.794 COMUNE DI BARI 286.993 COMUNE DI LECCE 286.476 CITTA' METROPOLITANA DI BARI 277.617 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA 261.025 FERROTRAMVIARIA S.P.A. 251.806 LA LUCENTE S.P.A. 247.338 CONSIS SOC. CONS. A.R.L. 227.930 COMUNE DI TARANTO 227.399 VODAFONE ITALIA S.P.A. 222.494 COMUNE DI LATERZA 205.457 ARCA PUGLIA CENTRALE 203.878 COMUNE DI CAMPI SALENTINA 201.462 COMUNE DI TRANI 191.249 GES.FOR. 188.871 FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. 186.512 COMUNE DI STATTE 185.537 FORM@LLIMAC ONLUS 161.015 PHOENX COOPERATIVA SOCIALE PER AZIO NI 144.913 PROMETEO S.F.E. SCUOLA FOR. D'ECCEL LENZA 141.203 COMUNE DI MOLFETTA 133.896 PROVINCIA DI TARANTO 131.724 PROVINCIA DI LECCE 130.280 COMUNE DI GALATONE 129.898 ARTHUR D.LITTLE SPA 128.322 E.L.D.A.I.F.P SRL IMPRESA SOCIALE ( GIA' E.L.D.A.I.F.P. ONLUS) 114.924 COMUNE DI MASSAFRA 108.490 COMUNE DI POGGIORSINI 108.203 ARCA JONICA - GIA' IACP DI TARANTO 106.498 PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA PER AZ IONI 103.984 INFINITY FOUNDATION 103.984 CDQ ITALIA FORMAZIONE ASSOCIAZIONE 103.984 COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 100.123 FONDAZIONE PAOLO GRASSI ONLUS 100.000 PAGAMENTI IMPORTO INFERIORE A 100 MILA EURO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1.269.555 ALTRE IMPRESE PRIVATE 1.130.121 PERSONA FISICA 1.105.851 COMUNI 776.830 DITTA INDIVIDUALE 223.392 REGIONI E PROVINCE 96.515 LIBERI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI DI PROFESSIONISTI 65.024 MINISTERI TRANNE MIUR 36.496 UNIVERSITA' 30.000 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 26.450 FONDAZIONI, ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA 23.150 CONSORZI DI ENTI LOCALI 17.248 AZIENDE SANITARIE LOCALI 15.000 ENTI PREVIDENZIALI 5.292 IMPRESE CONTROLLATE REGIONE PUGLIA 4.582 MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE 3.307 AGENZIE FISCALI 784 TOTALE 191.998.279

Dalla sanità ai Comuni, la Regione Puglia ha pagato in una sola settimana. Le risorse, liquidate tra il 21 e il 27 marzo 2025, sono state impiegate principalmente per finanziare il sistema sanitario regionale, garantire la continuità assistenziale e rafforzare i servizi pubblici.Tra i beneficiari principali figura la, con oltre 158 milioni di euro, seguita dai dipendenti regionali, per un ammontare complessivo di 8,3 milioni, e dalComplessivamente, sonoa cui è stata destinata una, per progetti di inclusione sociale, rigenerazione urbana, valorizzazione culturale e servizi pubblici.Tra i casi più significativi:ha ricevuto oltreha ottenuto 133 mila euro per migliorare la raccolta differenziata e progettare impianti di compostaggio;ha beneficiato di 108 mila euro per la riqualificazione della scuola primaria "San Giovanni Bosco";ha ricevuto oltre 10 mila euro per interventi di sostegno alle famiglie numerose e alle persone con disabilità;Salentino ha ottenuto quasi 19 mila euro per iniziative culturali;ha ricevuto 24.400 euro per progetti giovanili nel quadro del programma Galattica – Rete Giovani Puglia. Tra gli altri beneficiari figurano anche consorzi di bonifica, aziende di trasporto pubblico, centri di ricerca, cooperative sociali e fondazioni culturali, con erogazioni destinate a formazione, assistenza, infrastrutture e innovazione digitale.Il totale delle somme liquidate ammonta a, suddivisi principalmente tra spese correnti, stipendi e investimenti in conto capitale, a testimonianza di una gestione equilibrata tra servizi essenziali, personale e sviluppoNegli schemi allegati tutti i dettagli per chi volesse saperne di più.Nella settimana dal 21.3.2025 al 27.3.2025 i pagamenti superiori a 100 mila euro sono stati:Il totale della spesa pagata, pari a 191.998.279 euro, è costituito da 182.073.537 euro di spesa corrente e da 9.924.742 euro di spesa in conto capitale.