MurGEopark celebra il riconoscimento come Geoparco Mondiale Unesco

L'evento ha rappresentato anche l'occasione per presentare e premiare i due progetti vincitori del bando "Parco Innova", un'iniziativa ideata dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia e realizzata in collaborazione con ARTI Puglia, con un contributo di 60.000 euro. Pensato per stimolare 'innovazione e la sostenibilità, il bando ha visto ben 33 adesioni pervenute, con progetti mirati a tre ambiti principali: monitoraggio e tutela della biodiversità, promozione del turismo e dell'enogastronomia locale e economia circolare.



Due i progetti vincitori: "Parchigiani - La resistenza della biodiversità" dell'azienda Fattoria delle Api e "Hygrolana Altamurana - Pellet a misura di natura" dell'azienda Pecore Attive. Il primo si distingue per un approccio innovativo e partecipativo alla tutela degli insetti impollinatori (Apoidei e Lepidotteri). Un progetto che combina ricerca scientifica e attività sul campo, articolandosi in campi di volontariato che coinvolgono studenti universitari nella raccolta di dati su questi insetti, e in eventi aperti al pubblico che includono giornate educative, degustazioni e attività a tema. L'obiettivo è creare un legame profondo tra la comunità locale e le risorse naturali della Murgia, stimolando azioni concrete di conservazione.



Il progetto "Hygrolana Altamurana - Pellet a misura di natura", invece, propone la raccolta e il recupero della lana di pecora sucida, solitamente scartata, per trasformarla in pellet organico. L'iniziativa mira a sostenere gli allevatori locali, a promuovere la sostenibilità agricola e a ridurre gli sprechi, generando biofertilizzanti naturali che arricchiscono i terreni. In questo modo, la lana diventa una risorsa preziosa per la fertilità del suolo, contribuendo al contempo alla conservazione delle tradizioni locali.



In occasione della celebrazione è stata organizzata una raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso abbandonati nelle aree del Geoparco, un'iniziativa per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e a restituire decoro al paesaggio. A svolgere l'attività di bonifica, l'Istituto di Vigilanza.





Oggi il territorio dell'Alta Murgia e delle Premurge ha celebrato il prestigioso riconoscimento di Geoparco Mondiale UNESCO, in una giornata presso l'antica Masseria Cimadomo, immersa nell'area archeologica di San Magno (Corato). Conferito il 9 settembre scorso, questo titolo rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare l'unicità del patrimonio geologico, naturale e culturale della Murgia, aprendo a nuove prospettive di sviluppo sostenibile e di partecipazione attiva delle comunità locali.La giornata ha visto la partecipazione di autorità regionali e locali, dei sindaci e rappresentanti della comunità del Geoparco, delle associazioni territoriali e di tutti coloro che hanno contribuito a questo riconoscimento. Tra i presenti, il commissario straordinario del Parco dell'Alta Murgia Francesco Tarantini, Alessia Amorfini, coordinatrice nazionale dei Geoparchi italiani, l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia Serena Triggiani e il direttore generale di ARTI Puglia Francesco Addante. Nei vari interventi è stata ribadita l'importanza di questo riconoscimento come stimolo per nuove iniziative di sviluppo territoriale, promuovendo MurGEopark come un punto di riferimento internazionale per la geodiversità.