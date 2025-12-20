Corato Sound Fest 2025: Piazza Sedile si anima con i giovani talenti musicali pugliesi

9 foto Corato Sound Fest 2025

Un'idea pensata per i giovani e la musica, tre serate per valorizzare i giovani talenti musicali e una piazza pronta ad accogliere ritmi e suoni delle nuove generazioni.si è già rivelata un successo: ieri 19 dicembre, Piazza Sedile è stata animata dalla prima sfida di questo contest. Cinque i dj che si sono esibiti facendo ballare la piazza e i tanti passanti:, grazie ai voti del pubblico e all'interesse della giuria composta da ospiti d'eccellenza, tra cui, artista e produttore del grande successo "T'amo T'amo T'amo" di Ivana Spagna, brano ormai virale e punto di riferimento del pop italiano recente.Aperta a tutte le band, i dj e le voci soliste emergenti del territorio pugliese tra i 14 ed i 35 anni, l'iniziativa è stata indetta dall'«L'obiettivo è quello di rendere questi eventi culturali degli eventi strutturali», ha dichiarato dal palco l'assessora Luisa Addario. «Vogliamo mettere a sistema un "sistema cultura", un "sistema politiche giovanili" che possa essere distinguibile e possa identificare il Comune di Corato di anno in anno, per creare fidelizzazione, coesione e partecipazione».«Lo scopo della manifestazione di questi tre giorni è proprio quello di dare voce ai giovani», sono state le parole di Giacomo Verduno, presidente dell'associazione Freedom. «Noi abbiamo voluto e creduto tanto in questa manifestazione, perché è importante che le generazioni possano esprimersi attraverso la musica, che rappresenta un regolatore di emozioni, di pensieri».Questa seconda edizione è la dimostrazione di come una piazza possa trasformarsi in un vero e proprio laboratorio di creatività e disponibilità: i giovani artisti pugliesi hanno trovato uno spazio in cui farsi conoscere, portare il proprio talento e misurarsi con altrettanti talenti.Scopo dell'iniziativa continuerà ad essere quello di promuovere e divulgare la cultura musicale locale, incentivando la formazione di band musicali, dj e voci soliste giovani del territorio ed offrendo occasioni di confronto e crescita attraverso la musica.