Corato Sound Fest 2025. Foto Anna Lops
Eventi

Corato Sound Fest 2025: Piazza Sedile si anima con i giovani talenti musicali pugliesi

Ahurus Dj è il primo vincitore di questa edizione

Corato - sabato 20 dicembre 2025 9.11
Un'idea pensata per i giovani e la musica, tre serate per valorizzare i giovani talenti musicali e una piazza pronta ad accogliere ritmi e suoni delle nuove generazioni.

La 2ª edizione del "Corato Sound Fest" si è già rivelata un successo: ieri 19 dicembre, Piazza Sedile è stata animata dalla prima sfida di questo contest. Cinque i dj che si sono esibiti facendo ballare la piazza e i tanti passanti: Ahurus, Antoj, Berto, David Taliento e Vincenzo Pascully.

Vincitore della serata è stato Ahurus Dj, grazie ai voti del pubblico e all'interesse della giuria composta da ospiti d'eccellenza, tra cui Nuzzle, artista e produttore del grande successo "T'amo T'amo T'amo" di Ivana Spagna, brano ormai virale e punto di riferimento del pop italiano recente.

Aperta a tutte le band, i dj e le voci soliste emergenti del territorio pugliese tra i 14 ed i 35 anni, l'iniziativa è stata indetta dall'Associazione Culturale "Freedom" con il patrocinio del Comune di Corato – Assessorato alle Politiche Giovanili.
«L'obiettivo è quello di rendere questi eventi culturali degli eventi strutturali», ha dichiarato dal palco l'assessora Luisa Addario. «Vogliamo mettere a sistema un "sistema cultura", un "sistema politiche giovanili" che possa essere distinguibile e possa identificare il Comune di Corato di anno in anno, per creare fidelizzazione, coesione e partecipazione».

«Lo scopo della manifestazione di questi tre giorni è proprio quello di dare voce ai giovani», sono state le parole di Giacomo Verduno, presidente dell'associazione Freedom. «Noi abbiamo voluto e creduto tanto in questa manifestazione, perché è importante che le generazioni possano esprimersi attraverso la musica, che rappresenta un regolatore di emozioni, di pensieri».

Questa seconda edizione è la dimostrazione di come una piazza possa trasformarsi in un vero e proprio laboratorio di creatività e disponibilità: i giovani artisti pugliesi hanno trovato uno spazio in cui farsi conoscere, portare il proprio talento e misurarsi con altrettanti talenti.

Scopo dell'iniziativa continuerà ad essere quello di promuovere e divulgare la cultura musicale locale, incentivando la formazione di band musicali, dj e voci soliste giovani del territorio ed offrendo occasioni di confronto e crescita attraverso la musica.
