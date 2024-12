Corato, dopo il cinebonus ecco "Forever Young": bonus per attività sportive e musicali dedicati agli adolescenti

Addario: "Sport e cultura contro l'immobilità giovanile"

L'assessorato alle Politiche Giovanili di Corato lancia il progetto Forever Young, un'iniziativa che si inserisce nell'ambito della piattaforma "Bonus Spesa", già nota per il successo del Cinebonus. Quest'ultimo, pensato per i giovani tra i 14 e i 35 anni, sarà rinnovato a partire da gennaio, mentre Forever Young è rivolto specificamente ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni residenti in città.Interamente finanziato con fondi comunali, il progetto consente ai partecipanti di registrarsi gratuitamente sulla piattaforma per accedere a una serie di offerte promosse da dieci associazioni locali, tra sportive e musicali. Gli iscritti potranno beneficiare di sconti su attività sportive e culturali: il Comune coprirà il 40% del costo fino a un massimo di 100 euro per persona, mentre il resto sarà a carico del partecipante, dopo eventuali contributi aggiuntivi delle associazioni. Il prezzo indicato in piattaforma sarà sempre quello definitivo.C'è tempo fino alle ore 24:00 del 17 dicembre per iscriversi.L'assessore alle Politiche Giovanili, Luisa Addario, ha spiegato il cuore del progetto: «Girando nelle scuole, abbiamo rilevato che solo il 10% dei ragazzi della fascia d'età interessata pratica sport, un dato allarmante. Il nostro obiettivo non è tanto raggiungere numeri altissimi di adesioni, quanto piantare un seme, offrendo ai giovani un'alternativa al divano e ai social».Ma le novità non finiscono qui. Addario ha annunciato anche il Corato Sound Fest, un contest musicale dedicato a band, cantanti e DJ pugliesi tra i 14 e i 35 anni, in programma il 27, 28 e 29 dicembre in Piazza Sedile. Le iscrizioni, aperte fino al 18 dicembre, permetteranno ai partecipanti di concorrere per un premio di 1.000 euro in strumenti musicali, assegnato ai vincitori di ciascuna categoria.Il Corato Sound Fest non si limita al contest di dicembre: tutti gli iscritti potranno essere selezionati dai titolari di locali interessati a organizzare serate di musica dal vivo. L'iniziativa prevede fino a 60 serate da qui a maggio, con costi SIAE a carico del Comune. Gli artisti, oltre a ottenere visibilità, saranno retribuiti in buoni da utilizzare per l'acquisto di strumentazione musicale.«In questo meccanismo ci guadagnano tutti – ha sottolineato l'assessore – i locali possono attrarre clientela senza oneri aggiuntivi, mentre gli artisti trovano opportunità concrete per esibirsi e crescere professionalmente».