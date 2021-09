Partecipazione delle Politiche Giovanili, “Puglia ti vorrei” fa tappa a Corato

Entra nel vivo "Puglia ti vorrei – Giovani Protagonisti", l'azione partecipata che la Regione Puglia ha avviato lo scorso luglio, in collaborazione con ARTI Puglia, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle giovani e dei giovani pugliesi come portatori di competenze, valori, energie e talenti e costruire, insieme a loro, il nuovo Programma delle Politiche Giovanili della Puglia."Rendere le ragazze e i ragazzi protagonisti e non beneficiari – dichiara l'assessore alle Politiche Giovanili, Alessandro Delli Noci - capire cosa secondo loro manca e che cosa può rendere la Puglia il luogo in cui iniziare o continuare a lavorare e vivere. Nasce con queste finalità "Puglia ti vorrei", un percorso che ci offre un'occasione imperdibile per raccogliere indicazioni, spunti e valorizzare il contributo dei ragazzi e delle ragazze che non sono solo destinatari di politiche pubbliche, ma parte attiva di un processo di innovazione e sviluppo vantaggioso per l'intero territorio regionale. Perché riuscire a coltivare giovani energie e competenze – continua Delli Noci - offrire ai nostri giovani le opportunità che cercano qui, nella propria regione, ci permette di invertire il fenomeno dell'emigrazione giovanile e di trattenere in Puglia quel capitale umano capace di favorire lo sviluppo dei territori e delle comunità".Si parte giovedì 16 settembre alle ore 17.30 da Spazio13, giovane realtà barese tra le prime a manifestare interesse ad ospitare una tappa del percorso e coinvolgere la propria comunità di riferimento."A due mesi dalla presentazione di "Puglia ti vorrei" – conclude Delli Noci – abbiamo già raggiunto oltre 2000 giovani che, compilando un questionario ancora online sul sito delle Politiche Giovanili della Regione Puglia, ci hanno offerto una prima fotografia della propria condizione, dei propri interessi, auspici ma anche dell'impegno a favore delle proprie comunità. Domani a Spazio13 si apre una nuova fase che coinvolgerà in maniera capillare tutto il territorio regionale".Sono infatti oltre 60 le manifestazioni d'interesse giunte da parte di organizzazioni pubbliche e private che hanno chiesto di ospitare un incontro, a cura della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale. Si tratta di incontri di approfondimento in presenza e online, finalizzati a raccogliere proposte, focalizzati sui tre pilastri del programma Giovani Protagonisti, approvato in giunta nell'agosto 2020: Spazi, Idee e Impegno civile.I lavori, facilitati dallo staff di Politiche Giovanili e ARTI Puglia, permetteranno ad ogni partecipante di esporre fabbisogni o criticità, personali e della propria comunità, e possibili proposte che rispondano a bisogni concreti. I facilitatori, insieme ai partecipanti, avranno il compito di organizzare le risposte raccolte per poi restituirle attraverso proposte e integrazioni al programma attraverso un documento da presentare in Giunta Regionale al termine del calendario degli incontri. Dall'analisi sul e con il territorio, si arriverà alla progettazione delle nuove misure delle Politiche Giovanili della Regione Puglia costruite insieme agli aspiranti beneficiari.Parteciperanno all'incontro l'Assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e l'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Bari Paola Romano.Di seguito l'elenco delle prime tappe previste:- 21 settembre 17:30 - Brindisi c/o Palazzo Guerrieri (Via Congregazione)- 21 settembre 18:00 - Trani c/o APS Controcorrente S.O.S. (Str. Adriatica, 68)- 22 settembre 18:00 - Andria c/o Officina San Domenico (Via S. Angelo dei Meli, 36)- 23 settembre 10:00 - Gravina c/o Aula Consiliare Palazzo di Città (Via Vittorio Veneto, 12)- 24 settembre 17:30 - Lecce c/o Officine Cantelmo (Viale de Pietro, 8/a)- 28 settembre 17:00 - Bitritto c/o Atrio del Castello (P.zza A. Moro)- 29 settembre 18:30 - Matino c/o Teatro Comunale (Via Maria Ss. Addolorata)- 29 settembre 17:00 - Bitonto c/o Laboratorio Urbano (Via G. Rogadeo, 52)- 30 settembre 17:00 - Guagnano c/o Museo del Negroamaro (Via Castello, 19)- 1 ottobre 16:00 - Foggia (luogo da confermare)- 1 ottobre 17:00 - Conversano c/o Laboratorio Urbano (Via S. Giovanni Bosco)- 2 ottobre 18:00 - Putignano c/o Ex Macello (Via S. Caterina da Siena)- 4 ottobre 17:00 - Terlizzi c/o MAT Laboratorio Urbano (Via Macello)- 5 ottobre 17:00 - San Giovanni Rotondo c/o Biblioteca Comunale (Viale Cappuccini, 16)- 14 ottobre 17:00 - Stornara c/o Nuovo Centro Polifunzionale (Via Soldato Francesco Di Corato)Ulteriori tappe sono in via di definizione e verranno comunicate prossimamente.Il calendario degli incontri, in continuo aggiornamento, è disponibile sulla piattaforma regionale dedicata (https://regione.puglia.it/web/programma-politiche-giovanili/home).