"Rimettiamo ordine, restituiamo senso, riprendiamo parola". Questo lo slogan del Forum dei giovani intitolato "Non avere paura, non restare nell'ombra", promosso dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Corato. Mercoledì 28 settembre, alle ore 18, saranno riaperte le porte dello storico Palazzo Gioia per la conferenza stampa di presentazione del programma di attività. Interveranno il Sindacoe l'assessore alle politiche giovaniliA seguire, alle ore 19,00, si terrà l'evento anteprima del cartellone dal titolo "Quante deviazioni hai?" con la partecipazione di, direttore di "Grafite", scuola di fumetto, disegno e illustrazione con sede a Bari, Taranto e Lecce;, psicologa e psicoterapeuta metodo Emdr;direttore del Centro musicale Snam;, autore del libro "Tutta colpa di Venere";, titolare di "Cinovia", centro cinofilo escursionistico di Corato;del laboratorio artistico Mel-Art di Ruvo di Puglia.«Palazzo Gioia è uno dei simboli della nostra comunità. La sua chiusura, invece, l'indicatore di un bisogno, quello della bellezza, a cui ciascuno di noi, specie i giovani, dovrebbe ambire» ha affermato il Sindaco De Benedittis. «L'apertura straordinaria del Palazzo per l'anteprima degli eventi del primo cartellone delle politiche giovanili della nostra Città vuole significare la volontà di questa amministrazione di restituire bellezza alla sua comunità preservando l'unicità della sua storia e delle sue radici. Ringrazio tutti coloro che, con il loro prezioso lavoro, hanno contribuito a realizzare questo importante momento per la Città di Corato; le cose belle accadono solo se si è insieme».