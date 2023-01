Corato, strisce pedonali: "Che senso hanno in queste condizioni?"

4 foto Strisce pedonali Vittorio Quinto

"Mi chiedo che senso abbiano e la loro funzione".Esordisce così un coratino che ci solleva questa problematica e ci segnala le condizioni in cui si trovano le strisce pedonali della Città."Personalmente ci tengo molto al senso civico di un paese, come alla pulizia delle strade, al rispetto dei semafori, al rispetto dei divieti di sosta e di fermata, e al rispetto delle strisce pedonali. Qui, purtroppo, non vedo nulla di tutto ciò. Non faccio di tutta l'erba un fascio, ma diciamoci la verità: dovremmo riflettere un bel pò su questo aspetto della nostra Corato e sul rispetto delle leggi-regole sociali e di urbanità. A tutto ciò si aggiunge anche il fatto che le nostre strisce pedonali praticamente è come se non esistessero: sbiadite, cancellate, consumate, poco visibili, purtroppo anche nei punti più necessari, come fuori dalle scuole, dalle banche, dagli uffici postali. Ovviamente ho intenzione di segnalare quanto sto raccontando anche all'amministrazione comunale, sperando che quanto prima vengano presi dei provvedimenti: non penso ci voglia molto per dare una riverniciata! Concludo facendo un appello anche ai miei compaesani: cerchiamo di essere più civili e più rispettosi di noi stessi e della nostra Corato, partendo anche da queste piccole cose, non ci costa nulla!"Abbiamo avuto modo di constatare come, quanto fatto presente dal nostro lettore, sia vero: riportiamo alcuni scatti di strisce pedonali in varie zone di Corato da noi realizzati.